Delitzsch/Bad Düben

Nach dem Freizeitbad-Besuch folgte die böse Überraschung. Zwei Touristen aus Bayern – eine Frau und ein Mann – besuchten am Dienstag zwischen 13 und 15.45 Uhr in Bad Düben das Heide Spa. Danach mussten sie jedoch feststellen, dass ihre beiden Fahrräder („Ghost“, weiß, 27,5 Zoll) in der Zwischenzeit gestohlen wurden. Wie die Polizei berichtete, waren beide Räder ordnungsgemäß gesichert abgestellt worden. Sie haben einen Gesamtwert von etwa 4000 Euro.

Diebstahl auch in Delitzsch

Ein Fahrrad gestohlen wurde auch am Mittwoch im Kosebruchweg in Delitzsch. Auch dieses Rad sei auf einem Schulhof ordnungsgemäß gesichert gewesen, so die Polizei. Das Mountainbike Bulls Raptor habe einen Wert von etwa 400 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 7.20 und 15.10 Uhr.

Von lvz