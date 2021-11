Der letzte Sonntag vor dem ersten Advent gilt nicht nur bei religiösen Menschen als Gedenktag für die Verstorbenen und als Tag der Trauer. Im LVZ-Interview sagt Therapeutin und Heilpraktikerin Ines Alber, was Betroffenen in ihrer Podelwitzer Praxis „Seelenbalsam“ beim Verlust von Menschen hilft.

Totensonntag in Nordsachsen - Trauern unter Corona: „Der Schmerz ist aber auch ein Stück Heilung“

