Ein weißes Mikrofon und ein weißer Retroständer für die Rede. „Ja, ich bin detailverliebt“, gibt Stefan Bräuer zu. Denn für eine Hochzeit müssen diese Dinge einfach weiß sein. Doch das gestaltete sich gar nicht so einfach wie gedacht. Ein komplett weißes Mikrofon? Fehlanzeige. So was gibt es nicht beziehungsweise nur zu horrenden Preisen. Doch wenn sich der Oschatzer etwas in den Kopf setzt, wird es auch ermöglicht. Unterstützt wurde er bei diesem Vorhaben von der Lackiererei Geißler. Und siehe da: Ein Mikrofon und ein Retroständer – alles in weiß. Auch eine weiße Musikanlage ist noch im Gespräch. Alles akkubetrieben. Er bietet eben den kompletten Rundum-Service.

Viel mehr, als nur eine Rede zu halten

Doch warum war dem 52-Jährigen dies so wichtig? Stefan Bräuer ist seit März offiziell Trauredner für freie Trauungen. „Schon seit fünf Jahren bin ich als DJ und Moderator bei Hochzeiten dabei. Bereits da habe ich gemerkt, dass freie Trauungen, auch wenn diese nicht rechtskräftig sind, bei vielen Brautpaaren sehr beliebt sind. Daher habe ich ein Seminar absolviert, um mich weiterzubilden. Dabei habe ich mich an den Besten orientiert. Und das war für mich Julia Steglich aus Dresden. Sie hat mir alles von der Pike auf erzählt. So aufschlussreich wäre es in einem Online-Seminar niemals möglich gewesen. Auch wenn wir uns zuvor noch nicht kannten, arbeiten wir jetzt sehr gut zusammen“, so Stefan Bräuer.

Um Trauredner zu sein, reicht es nicht, nur eine Rede zu halten. Viel Arbeit steckt im Vorfeld und im Anschluss dahinter. Los geht es mit einem Kennenlerngespräch. Hier schauen beide Seiten, ob „die Mischung“ passt. Beim Vorbereitungsgespräch erzählt das Brautpaar Stefan Bräuer seine Geschichte. Besondere Momente, wichtige Personen im Leben, das erste Kennenlernen und und und. All das spielt hier eine große Rolle. Später folgt der gemeinsame Besuch in der Location, dem Ort der freien Trauung. Hier wird der Ablauf des Tages besprochen. Schließlich ist der Oschatzer meist nicht nur der Trauredner, sondern auch Moderator und DJ der Feier.

Ein roter Faden

„Viele haben einen roten Faden. Das reicht für mich aus, um zu sehen, wie es ablaufen kann. Schließlich muss es das bestorganisierte Event sein. Alles muss sitzen. Wenn man der Braut in die Augen guckt und Tränen des Glücks erkennt, dann ist es ein ganz besonderer Moment. Dann hat man alles richtig gemacht. Das ist meine Motivation.“

Wichtig für ihn ist auch, dass die Feier in schöner Erinnerung bleibt. „Hier müssen besondere Augenblicke mit hinein, doch auch traditionelle Bräuche dürfen nicht fehlen. Der Übergang um Mitternacht – wenn aus Braut und Bräutigam schließlich Ehemann und Ehefrau werden – sollte schön gestaltet sein. Es gibt, wenn gewünscht, Programmpunkte, bei denen die Gäste keine Angst haben müssen, vorgeführt zu werden. Und auch die Einbeziehung der Kinder finde ich sehr wichtig. Das Brautpaar braucht sich um die Abläufe nicht zu kümmern. Daher werden im Vorfeld ganz viele Gespräche mit dem Brautpaar, aber auch mit den Gästen geführt. Es ist toll zu sehen, wie kreativ das Brautpaar, die Trauzeugen und die Familie sind.“ Hinzu kommen eigene Ideen, wie zum Beispiel ein spannendes Hochzeitsinterview oder die Strumpfbandversteigerung in amerikanischer Form, bei der immer kleine Beträge geboten werden, so dass jeder bei der Versteigerung mitmachen kann.

Doch zuvor muss auch die Traurede passen. Diese stellt Stefan Bräuer einige Zeit vorher zusammen. Sie wird geübt und vor Leuten zur Probe vorgetragen. Denn auch hier soll jedes Wort sitzen. Stefan Bräuer stehen die ersten freien Trauungen zwar erst noch bevor. Die Erfahrungen, die er bisher beispielsweise als Moderator und DJ auf Hochzeiten gesammelt hat, helfen ihm aber dabei sehr.

Drei freie Trauungen stehen bevor

Doch wie kam der 52-Jährige eigentlich auf die Idee, Trauredner zu werden? „Ich hatte im Januar eine Anfrage aus der Wurzener Ecke, ob ich auch Traureden mache. Das musste ich verneinen. Doch ich stellte mir selbst die Frage: Warum hast du das noch nicht gemacht? Daraufhin habe ich mich kundig gemacht. Ich musste mir auch bewusst sein, was es für einen Arbeitsaufwand bedeutet, ob es sich überhaupt rechnet und wie alles funktioniert.“

Unterstützung hatte er dabei durch sein Team von Oschatz_trau_dich bestehend aus ihm, Ines Schurig, Thomas Malik und Juliane Korpowski. Durch sie kam der Hinweis, sich an Julia Steglich zu wenden. Nun stehen drei freie Trauungen bevor und Stefan Bräuer hofft, dass diese auch stattfinden können. Eine weitere wurde bereits auf das kommende Jahr verschoben.

Alle Brautpaare haben andere Vorstellungen, andere Ideen und Veranstaltungsorte. Wenn es nach dem Eventmoderator gehen würde, könnte er sich eine freie Trauung am Rosensee in Oschatz vorstellen. „Das wäre cool. Das Brautpaar würde mit der Rikscha vorfahren, die Hochzeitsgäste erwarten sie mit Rosenblüten und Applaus. Das ganze spiegelt sich im Rosensee.“ Stefan Bräuer kommt ins Schwärmen. Doch auch er weiß, dass es immer einen Plan B geben muss. Nur auf schönes Wetter zu vertrauen, ist eben nicht genug.

Musik und Spaß sind die beste Medizin

Dabei fällt ihm ein, dass er sogar bereits eine Traurede gehalten hat. Doch damals war es eine Überraschung, eher eine „Showtrauung“ und Stefan Bräuer als „rasender Hochzeitsreporter“ unterwegs. Eigentlich sollte es sich nur um eine Geburtstagsfeier handeln, bei der jedoch das große Geheimnis gelüftet wurde, dass das Paar kurz zuvor geheiratet hatte. So wurde aus der Geburtstagsfeier kurzerhand ein Hochzeitsfest.

Wenn er nicht gerade Eheleute „unter die Haube“ bringt, ist Stefan Bräuer auch als „Sportinator“ unterwegs. Er sorgt für gute Stimmung in Seniorenheimen oder Kitas und macht Promotionaktionen. Viele Anfragen bekommt er auch aufgrund seiner nun mit E-Motor ausgestatteten Rikscha oder seiner beliebten Fotoboxen. „Man kann mich privat buchen. Ich komme auch in den Garten. Das ist auch jetzt erlaubt. Musik und Spaß sind die beste Medizin mit Gute-Laune-Hofkonzerten. Egal wo ich bin, welche Gäste vor Ort sind oder in welcher Location die Feier ist, mein Part ist es, für gute Stimmung zu sorgen. Und das tut auch mir gut.“ So freut er sich nun auf die bevorstehenden Trauungen in Meißen, Werdau bei Torgau, Kreischa und Ende Juli in Polen. Und er hofft, dass er mit seiner Rede den wichtigsten Tag im Leben zu einem unvergesslichen Moment werden lassen kann.

Freie Trauungen

Eine freie Trauung ist eine Hochzeitszeremonie, allerdings ohne rechtliche Bindung – weder staatlich (Standesamt) noch kirchenrechtlich. Durchgeführt wird eine freie Trauung in der Regel von Traurednern, denen damit eine zentrale Rolle bei der Zeremonie zukommt. Anders als eine standesamtliche Hochzeit wird die freie Trauung von vielen Paaren als weniger sachlich und standardisiert empfunden. Die Zeremonie kann wesentlich mehr auf die individuellen Wünsche der Brautleute abgestimmt werden und auch die Wahl des Ortes und der Zeit (zum Beispiel nachts im Mondschein) ist frei. Eine freie Trauung kann sich auch an eine standesamtliche Hochzeit anschließen.

Stefan Bräuer, Funk: 0176 963 700 58, Mail: info@stefanbraeuer.de

Von Kristin Engel