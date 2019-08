Pressel

Mit ihrem neuen Konzertformat „Sounds in Heaven“ gastieren der Solotrompeter und Hochschulprofessor Uwe Komischke und der Konzertorganist Thorsten Pech am Montag, 11. August, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Pressel.

Uwe Komischke und der Konzertorganist Thorsten Pech gastieren am 11. August in der Kirche Pressel. Quelle: privat

Seit bald 30 Jahren gehören beide Musiker zu den national und international bekannten Interpreten ihres Fachs. 1977 konzertierten sie in der Kombination Trompete und Orgel erstmalig zusammen, seit 1991 im festen Duo. 28 CDs sind bislang erschienen, Konzertreisen in Deutschland, Europa und weltweit (zuletzt wieder mit größtem Erfolg in Japan und China) kennzeichnen die künstlerische Tätigkeit ebenso wie ihre Rundfunkproduktionen und Fernsehauftritte, wird informiert.

Der Professor und der Kantor

Uwe Komischke arbeitete als 1. Solotrompeter der Münchner Philharmoniker und hat seit 1994 einen Ruf als Professor für Trompete an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar. Thorsten Pech ist seit 40 Jahren als hauptamtlicher Kantor tätig und gehört darüber hinaus zu den renommierten Konzertorganisten des Landes. Er ist gleichzeitig auch als Dirigent im Konzert- und Oratorienbereich tätig, seit 1989 leitet er als Künstlerischer Leiter Chor und Orchester des Bachvereins Düsseldorf, seit 2003 auch den Konzertchor Wuppertal.

Melodien, die zu Herzen gehen

Seit 2007 gastieren die beiden Musiker in Wolgast und begeistern das Publikum stets durch ihr harmonisches Zusammenspiel und die außergewöhnlichen Konzertprogramme. Diesmal werden beliebte und bekannte Meisterwerke geboten, die zum Eintauchen in einen stimmungsvollen Verlauf einladen. Melodien, die zu Herzen gehen, Kompositionen, die in der Besetzung „ Trompete&Orgel“ noch einmal neu „die Ohren öffnen“ für die Schönheit, Eleganz und Größe dieser Meisterwerke.

Die Gäste können sich begeistern lassen, sowohl von der festlichen barocken Strahlkraft der hohen Bach-Trompete bei Jeremiah Clarkes „Suite“ mit dem berühmten „Prince of Denmarks March“ oder Purcell Trompete Tune als auch vom stimmungsvoll weichtönenden Corno da caccia bei Bach / Gounods „Ave Maria“ oder dem Song „Memory“ aus dem Musical „Cats“.

Von LVZ