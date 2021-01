Bad Düben

Vorgenommen hatte sich der Museumsdorfverein Dübener Heide für 2020 einiges – Corona verhinderte vieles. Und so haben Vereins-Chef Werner Wartenburger und die Mitglieder jetzt vor allem einen Wunsch, „dass wir in diesem Jahr unsere abgesagten Kultur- und Bildungsangebote nachholen können und uns die Bad Dübener und ihre Gäste weiterhin gewogen bleiben.“

Noch im März startete das Veranstaltungsjahr „normal“

Dennoch gab es im „verrückten Corona-Jahr“ nicht nur die Pandemie, und so kann der Verein auf einige Events zurückblicken. Hoffnungsvoll ging es noch im März mit „Schauwerkstätten in Aktion“ los, bevor der Virus vorerst alle öffentlichen Aktivitäten lahmlegte. Der aktive Kern der Mitglieder habe sich trotzdem mit Einzel-Arbeiten unter strikter Kontaktvermeidung das ganze Jahr über bei Reparaturen und Verbesserungen eingebracht, so Wartenburger.

Anzeige

Viele Gäste kamen besonders dann, wenn es Live-Musik gab

Das erste erlaubte große Ereignis war dann ein Open-Air-Alphorn-Konzert im Rahmen der Reihe Sommertöne, die von der Sparkasse Leipzig unterstützt wird.

Das Weimarer Alphornensemble hat im Rahmen des Festivals Sommertöne in der Bad Dübener Obermühle gespielt. Quelle: Steffen Brost

Ab Juni konnte das Mühlencafé im Mühlenhof öffnen. Besonders viele Gäste kamen immer, wenn gleichzeitig Livemusik zu hören war, so bei den von der Stadt organisierten Kurkonzerten. Das nächste große Konzert gestaltete das Bläserensemble des Bundespolizeiorchesters Berlin. Zum Tag des offenen Denkmals waren die Schauwerkstätten wieder in Aktion. Höhepunkt: die Livemusik der Band „Heimspiel Bad Düben“. Seit Oktober musste der Verein wegen der gestiegenen Infektionszahlen Workshops, Lesungen, das Adventsglühen und die interne Weihnachtsfeier absagen.

Freiwillige packen weiter kräftig an, um Mühle zu gestalten

Die Arbeiten zum weiteren Ausbau der Schmiede und zum Winterfestmachen des Museumsdorfes erfolgen seitdem über individuelle Arbeitseinsätze. „Ohne diese ehrenamtlichen Leistungen würde die Obermühle nicht der interessante Ort in Bad Düben sein, zu dem er sich etabliert hat“, so Wartenburger und fügt hinzu: „In diesem besonderen Jahr zählten wir trotz aller Sperrzeiten circa 2900 Besucher zu Konzerten oder zum Mühlencafé. Hinzu kommen 450 Teilnehmer an 19 Führungen und 4 Bildungsveranstaltungen. Nicht zählen können wir die Besucher, die sich jeden Tag das Gelände der Obermühle ansehen. Deren Zahl dürfte an die 2000 reichen. An wöchentlich 3 bis 4 Tagen konnten wir auch die Gebäude für individuelle Besucher öffnen.“

Spender unterstützen den Verein tatkräftig

Schöner Nebeneffekt: Die Spendenflasche füllte sich. Größere Geldspenden kamen von den Familien Swoboda und Palm. „Dankbar sind wir vielen Freundinnen des Vereins für die Überlassung von alten Möbeln und historischen Handwerkergerätschaften. Dank Gelder der Sparkasse Leipzig war zudem die Erneuerung der Pumpe im Mühlengarten ermöglicht. Die Firma Daniela Noack stellte einen Häcksler bereit, der die nach ausgefallenem Frühlingsfeuer liegengebliebenen Äste zu Spänen zerkleinerte. Außerdem übernahm diese Gartenbaufirma den Transport von schweren alten Eichenbalken zum Sägewerk.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Familie von Siggi Händler hat neben der Bockwindmühle im März einen Grasstreifen mit Pferd und Pflug umgebrochen. Nach späterem Eggen wurden von den erfahrenen Bauern mit einer alten Lochmaschine die Löcher zum Legen von Saatkartoffeln gefertigt und nach dem Kartoffellegen angehäufelt. Am Tag des Postkutschentreffens konnten Kinder der evangelischen Grundschule die Kartoffeln dann ernten.

Von ka