Bad Düben

Alkohol war offenbar bei einem Unfall am Donnerstagabend in Bad Düben im Spiel.Wie die Polizei mitteilte, war ein 14 Jahre alter Radfahrer gegen 20.30 Uhr auf einem Weg links neben der Bundesstraße 2 in Richtung Wittenberg unterwegs. Unmittelbar vor der Reinharzer Straße fuhr der Radfahrer jedoch in einen Maschendrahtzaun und stürzte. Zeugen kamen dem offensichtlich schwer verletzten Radfahrer zur Hilfe und informierten den Rettungsdienst.

Ins Krankenhaus gebracht

Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden am Zaun. Gegen den Jugendlichen werde nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt, berichtete die Polizei weiter.

Von LVZ