Turnverein bereitet Weihnachtsshow vor

Bad Düben

Alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit wechseln die kleinen und großen Mitglieder des TV Blau-Gelb 90 Bad Düben das Metier. Aus den Wettkampfmannschaften werden für ein paar Wochen Akrobaten, wilde Springer, Tänzerinnen und Showgirls. Denn zum nunmehr schon 17. Mal in Folge basteln die Sportler an ihrer traditionellen Weihnachtsshow. Die heißt in diesem Jahr „Eine Seefahrt, die ist lustig“ und findet am 8. Dezember im Heide Spa statt.

Proben gehen in die heiße Phase

„Die Proben bestimmen in diesen Wochen immer mehr den wöchentlichen Trainingsbetrieb. Ein paar Turnerinnen aus dem Ligabetrieb müssen sich noch beim Bundespokal beweisen, aber sonst ist alles schon auf unserer Weihnachtsshow ausgerichtet“, erzählte die stellvertretende Vereinsvorsitzende Wencke Stein. Und alle machen mit. Vom dreijährigen Vorschulknirps bis hin zum rüstigen Rentner weit über die 70 Jahre. Und auch der Auftritt der Männerriege hat seit vielen Jahren Tradition.

Sportler schlüpfen in verschiedene Rollen

Traditionell zeigen sich die Herren mit den jungen Frauen der Abteilung Dance. „Wir üben jede Woche einmal. Für uns es schon schwer, immer den richtigen Takt zu finden. Aber wir geben uns Mühe“, weiß Thoralf Handke, der seit vielen Jahren immer wieder in verschiedene Rollen schlüpft. „ Thoralf ist einer von vielen, der immer da ist, wenn man helfende Hände braucht. So beim Aufbau von Wettkämpfen, bei Festumzügen tritt er als Turnvater Jahn auf und er wirkt seit vielen Jahren in der Show mit“, so Stein weiter. Aktuell werden Musiken zusammengeschnitten, Tänze ausgetüftelt, am Bühnenbild geschraubt und an den Kostümen genäht.

Wer mit an Bord der rund anderthalbstündigen Seereise gehen will, der kann sich ab 1. November mit den Eintrittskarten versorgen. Die gibt es in der Reiseagentur „2PS“ ( Altstädter Straße 6/Ecke Paradeplatz) Bad Düben und beim TV Blau-Gelb 90 Bad Düben. Der Eintritt Kinder bis 14 Jahre beträgt 5, Erwachsene zahlen 10 Euro.

Von Steffen Brost