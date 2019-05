Bad Düben

Leben in einem kinderfreundlichen Bad Düben mit Spielplätzen, Jugendtreffs, Wahrung der Gleichbehandlung der Kinder, Zusammenwirken mit einer transparent arbeitenden Stadtverwaltung, mehr und bessere Teilnahmemöglichkeiten mit dem Rad im Straßenverkehr, mehr Angebote an altersgerechtem Wohnen – diese vier Punkte hat Bad Dübens CDU jetzt als Ergebnisse einer Umfrage herausgearbeitet, die derzeit in der Kurstadt läuft.

Themen für die Arbeit im künftigen Stadtrat

Die Bad Dübener waren, auch mit Blick auf die künftige Arbeit im Stadtrat, aufgerufen, sich rund drei Minuten Zeit zu nehmen, um ihre Vorstellungen zu städtischen Themen zu äußern. Jens Findeisen und Uwe Stein stellten am Montag im National die Ergebnisse vor. Innerhalb von sechs Wochen haben sich 105 Bürger, vor allem junge Leute, beteiligt, über 80 Prozent davon online. Eine Zahl, die ausreiche, um die Ergebnisse als aussagekräftig einordnen zu können.

Acht Themenblöcke

Zu acht Themenblöcken wurden die Bürger befragt. Zum einen konnten Antworten über eine Zahlenskala gesetzt werden, bei anderen Fragen war eine individuelle Aussage möglich. Einige Ergebnisse: Gibt die Stadt das ihr zur Verfügung stehende Geld für die richtigen Dinge aus? Jeder Zweite, so Uwe Stein, könne dies nicht sagen, was wiederum den Aspekt der Transparenz der Verwaltung berühre. Auf die Frage, wo es nicht sinnvoll eingesetzt worden sei, wurde zehnmal der Begriff Bootsanleger benannt, gefolgt von SupaGolf (6). Zu den Bereichen, für die die Stadt mehr Geld ausgeben solle, zählen laut Umfrage die Kinder- und Jugendbetreuung (37), Freizeitangebote sowie Verkehrsinfrastruktur. Die Wichtigkeit einer Präsenz von Mitarbeitern des Ordnungsamtes untermauerte die Hälfte der Befragten. Als ebenso wichtig werde aber auch gesehen, dass Ordnungswidrigkeiten wie Falschparken oder Verstöße gegen die Polizeiordnung konsequent geahndet werden müssten. Verbesserungsbedarf sehen die Befragten unter anderem in den Bereichen Spielplätze und Jugendtreffs, personelle Ausstattung in Kitas und Wahrung der Gleichbehandlung zwischen staatlichen und freien Schulen.

Handlungsbedarf bei altersgerechtem Wohnraum

Handlungsbedarf bestehen den Ergebnissen zufolge beispielsweise bei der Schaffung von altersgerechtem und bezahlbarem Wohnraum. Fast jeder Zweite sagt, dass das Angebot nicht ausreicht. Oder in puncto Kita-Landschaft – inwieweit erfüllt sie die persönlichen Erwartungen? Die Anzahl der negativen übersteigt die der positiven Sichtweisen. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet eine bessere Straßeninfrastruktur. Acht von zehn möchten zudem mehr und bessere Radwege, auch mit Blick auf die Attraktivität der Stadt Bad Düben.

Von Kathrin Kabelitz