Nordsachsen

Im vergangenen Jahr waren 81 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt in Deutschland weiblich. Über 100 gemeldete Fälle häuslicher Gewalt gab es in Nordsachsen. Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein großes Problem – und der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen soll darauf aufmerksam machen.

Kinderschutzbund Torgau bietet Hilfe an

Wie steht es um die Hilfsangebote für betroffene Frauen in Nordsachsen? Die Verantwortung wurde Anfang des Jahres in professionelle Hände übergeben – dem Kinderschutzbund Torgau. Zuständig für die Beratung der Betroffenen ist seit dem 1. April die Sozialpädagogin Stefanie Thieroff. Sie betreut die Frauen persönlich sowie telefonisch. „Eigentlich hatten wir dieses Jahr verschiedene Netzwerktreffen geplant, aber die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt sie. Auch deshalb haben sie am 25. November keine Aktion geplant.

Schutzwohnungen in Delitzsch und Torgau

Eine weitere Mitarbeiterin des Kinderschutzbundes Torgau betreut Schutzwohnungen in Nordsachsen. Insgesamt gebe es drei Zwei-Raum-Wohnungen - zwei davon in Torgau und eine in Delitzsch. „Die Wohnungen sind dieses Jahr zu etwa 35 bis 40 Prozent ausgelastet“, erklärt sie. Durch Corona sei die Unterbringung von Frauen und Kindern etwas komplizierter geworden. „Wir müssen die Wohnungen intensiver desinfizieren und versuchen, immer nur eine Frau mit Kindern in einer Wohnung unterzubringen“, erzählt sie. Ob es durch die Pandemie zu mehr Fällen von Gewalt gegen Frauen gekommen sei, kann sie nicht sagen. Da der Kinderschutzbund Torgau erst seit April zuständig ist, sei kein direkter Vergleich zum Vorjahr möglich. Eine Vermutung gibt es dennoch: „Die Partner sind momentan immer zu Hause, es ist schwieriger sich Hilfe zu suchen und überhaupt Kontakt aufzunehmen“, erzählt sie. „Es ist möglich, dass die Dunkelziffer an häuslichen Gewalttaten gestiegen ist.“

Hilfsangebote momentan ausreichend

Laut Kinderschutzbund gebe es momentan genügend Hilfsangebote in Nordsachsen. Die beiden Standorte der Schutzwohnungen hätten außerdem den Vorteil, dass Betroffene ihren Partnern leichter aus dem Weg gehen können, indem sie zum Beispiel von Torgau nach Delitzsch ziehen. Ein Problem seien lediglich die langen Fahrtzeiten bei Terminen. „ Nordsachsen ist ein riesiges Gebiet“, gibt die Mitarbeiterin zu bekennen.

Frauenberatungsstelle: Tel. 0179 413 6518 Interventions- und Koordinierungsstelle: Tel. 0176 407 74297 Notfallnummer rund um die Uhr: Tel. 0152 236 89437 Mehr Infos unter www.hilf-dir.info

Von Yvonne Schmidt