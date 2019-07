Dübener Heide

Im sächsischen Teil der Dübener Heide startet an diesem Freitag eine neue Förderrunde. Unternehmen, Privatpersonen, Kommunen und Vereine können von Geldern aus dem EU-Förderprogramm Leader auf vielfältige Weise profitieren und sich um Mittel in einem Gesamtumfang von etwa 1,04 Millionen Euro bewerben. Je nach Vorhaben liegt der Fördersatz zwischen 40 und 90 Prozent. Die Leader-Region Dübener Heide/Sachsen sucht bis zum 30. September gute Projektideen, die zur Entwicklung des ländlichen Raumes beitragen.

Welche Kommunen gehören zum entsprechenden Gebiet?

Zur Gebietskulisse gehören die Städte und Gemeinden Dommitzsch, Elsnig, Doberschütz, Dreiheide, Laußig, Mockrehna, Trossin, Eilenburg und Bad Düben sowie die Ortsteile Zinna und Welsau der Stadt Torgau.

Welche Vorhaben können von Leader profitieren?

Die betriebliche Erweiterung und Investitionen in Unternehmen können genauso unterstützt werden wie die Erstellung von Studien oder die Anstellung von Personal zur Umsetzung von Projekten.

Der Schritt in die Selbstständigkeit wird mit einem höheren Fördersatz besonders unterstützt. Auch das Engagement von Vereinen für ein vielfältiges Freizeitangebot in den Dörfern wird honoriert. So stehen Fördermöglichkeiten für die Sanierung von Vereinsstätten und -plätzen oder die Schaffung von Spielplätzen und Treffpunkten zur Verfügung. Kommunen werden bei Vorhaben der Dorfinnen- und Verkehrsentwicklung unterstützt.

Weiterhin sind die Schaffung einer Mobilitäts- und Nahversorgungsinfrastruktur und die Um- und Wiedernutzung von ländlichen Gebäuden für Wohnzwecke förderfähig. Abgerundet wird das Angebot durch die Möglichkeit, Barrieren im eigenen Wohnraum zu beseitigen, um länger selbstständig im gewohnten Umfeld wohnen zu können. Auch kann die Sanierung von einzelnen, baukulturell wertvollen Objekten wie zum Beispiel Mühlen realisiert werden.

Wo gibt es Beratung und weiterführende Informationen?

Antragstellende sollten im Vorfeld die Beratung des Regionalmanagement Dübener Heide in Anspruch nehmen. Es berät kostenlos und begleitet durch das Antragsverfahren.

Was steckt hinter der Leader-Förderung?

Leader ist die Kurzform der französischen Formulierung „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“ das heißt übersetzt: Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Es ist ein Förderprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Lokale Aktionsgruppen wie in der Dübener Heide erarbeiten vor Ort Entwicklungskonzepte. Ziel ist es, die ländlichen Regionen in Europa auf dem Weg zu einer eigenständigen Entwicklung zu unterstützen.

Kontakt: Monika Weber und Claudia Jakobartl (Telefon: 034243-342 008 oder 0171-748 8594). Weitere Infos auch im Internet: www.leader-duebener-heide.de

Von LVZ