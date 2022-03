Ukraine-Flüchtlinge: Bad Düben richtet Wohnungen her und sucht Küchen

Bad Düben

Ab dem Wochenende werden in Bad Düben für ukrainische Flüchtlinge erste Wohnungen ehrenamtlich hergerichtet. Helferteams stellen beispielsweise Stadtrat und Feuerwehr Tiefensee, Bundespolizei und Vereine wie SV und TV Blau-Gelb Bad Düben. Elektro- und Anschlussarbeiten müssen von Fachleuten gemacht werden. „Kapazitäten bei Firmen zu bekommen, ist nicht so einfach“, so Bürgermeisterin Astrid Münster. Die Wohnungen sind von Privat oder der Wohnungsbaugesellschaft. „Wir haben zwei Ferienwohnungen, die von Vermietern weiter zur Verfügung gestellt werden.“ Die gespendeten Möbel seien in der Lagerhalle für die ersten sechs Wohnungen ausgesucht. Sobald sie abtransportiert sind, könnten neue entgegengenommen werden.

„Das Schwierigste sind die Küchen. Von Spülschrank bis Kühlschrank, Herd wird vieles benötigt“, so Münster. Je nachdem, wie viele Ukrainer noch kommen, wird weiterer Wohnraum gebraucht. Bis zu 20 Wohnungen werden es zunächst sein, weitere 20 könnten folgen. Bis Mitte Mai werden deshalb weitere Wohnungspaten gesucht. Münster ist froh, dass die Dübener so mit anpacken, sieht aber mit Blick auf weitere Flüchtlinge auch den Landkreis in der Pflicht: „Irgendwo hat das Ehrenamt Grenzen.“

Fast 100 Flüchtlinge leben schon in der Kurstadt

Rund 95 Flüchtlinge sind schon in Düben. Viele der Kinder gehen in Grund- und Oberschule, wo sie Deutsch lernen. Für die Erwachsenen gibt es zweimal die Woche Sprach-Kurse. Probleme beispielsweise bei der Konteneröffnung gäbe es, wenn Flüchtlinge in ihrem Pass keinen Stempel haben, dass sie nach dem 24. Februar ausgereist sind. „Für mich ist nicht nachvollziehbar, dass da ein anderes Verfahren gelten soll. Vor allem angesichts des Chaos, was an der Grenze herrschte“, mahnte Münster Nachbesserungen bei Banken und Behörden an.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bad Dübener spenden Geld, Gutscheine und mehr

Neben der Hilfs- sei die Spendenbereitschaft der Bad Dübener ungebrochen. „Auf das Spendenkonto der Stadt sind bereits 16 000 Euro eingezahlt worden, der Betrag von zusätzlich bereit gestellten Gutscheinen, Dienstleistungen und Sachspenden beläuft sich weitere 21 000 Euro“, dankt Münster.

Kontakt Kathrin Listemann, Kristin Anders über ukraine@bad-dueben.de oder 034243 72221/ 72223

Von ka