In der Oberschule in Bad Düben haben Flüchtlingskinder aus der Ukraine bei Caprice Boost (rechts) Deutschunterricht. In der Schule wurde für die ukrainischen Flüchtlinge eine extra Klasse eingerichtet, damit die Kinder Deutsch lernen können. Die Stadt stellt jetzt eine Dolmetscherin ein, die hinsichtlich der Anmeldungen im Rathaus und in der Schule bei der Übersetzung helfen kann. Quelle: Waltraud Grubitzsch