Ukraine-Flüchtlinge: Bad Dübener Turner richten erste Wohnungen ein

Bad Düben

Rosa kommt in die erste Etage, blau und grün in die beiden anderen. Die Möbel auf den zwei Transportern sind mit Punkten farblich gekennzeichnet. Alle wissen, wohin sie die gespendeten Betten, Tische, Stühle und Kisten mit Möbeln, die noch zusammengebaut werden, bringen müssen. Am Samstagmorgen haben rund 20 kleine und große Helfer vom Turnverein Blau-Gelb 90 Düben im Körbitzweg alles aufgeladen. Jetzt sind sie dabei, die ersten drei von acht vorbereiteten Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge einzurichten.

Zur Galerie Die erstren drei Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge in Bad Düben sind eingerichtet. Am Samstag packen Turner und Helfer vom TV Blau-Gelb 90 Bad Düben an.

Cenia, Alona und die anderen sind zu diesem Zeitpunkt noch in der Ferienwohnung der Familie Spengler in der Baderstraße. Am 6. März hat die neunköpfige Familie nach ihrer mehrtägigen Flucht aus der Nähe von Kiew in Bad Düben eine vorläufige Bleibe gefunden. So wie mittlerweile rund 80 weitere Flüchtlinge, vorrangig Kinder und Frauen. Auch sie sind in Ferienwohnungen oder privat untergekommen. Nach und nach werden sie jetzt in Wohnungen ziehen, um ein weitgehend eigenständiges Leben führen zu können. Für die neun – Oma Valentina (68) ist die Älteste, Ur-Enkelin Liza (7) die Jüngste – wird dies nun in drei Wohnungen in der Ritterstraße so sein. Wie lange, weiß niemand.

Liza turnt in Bad Dübener Verein

Jetzt stehen sie auf dem kleinen Innenhof. Tatjana Koslov ist schon da. In den letzten Tagen hat sie Familien wie diese als Übersetzerin begleitet, zur Bank, ins Landratsamt nach Delitzsch, Vita, die krank ist, zum Arzt. Kira und Jewa, die 13-jährigen Zwillinge, gehen seit Kurzem auf die Oberschule. Liza lernt in der Heide-Grundschule. Nachmittags turnt sie beim TV. Ihren ersten Wettkampf hat sie schon absolviert. „Platz 6“, erzählt Vereins-Chef Steffen Brost stolz. Ganz wichtig zunächst für alle ist – Deutsch lernen. Auch für die Erwachsenen gibt es zweimal die Woche Kurse. „Ich wohne in Bad Düben“, sagt Cenia in der für sie noch fremden Sprache und strahlt. Bürgermeisterin Astrid Münster ist da: „Wie geht es Ihnen?“ Die Frauen lächeln: „Super“, antworten sie. Man spürt aber, ihre Gedanken sind bei den Männern, Söhnen und Vätern, die ihre Heimat verteidigen. Sie seien soweit o.k, sagen sie.

Rathaus-Mitarbeiterinnen koordinieren die Hilfsaktion

Vor der Einfahrt haben zwei Transporter gehalten. Wie aus dem Nichts sind plötzlich ganz viele Leute da. Christin Anders und Kathrin Listemann von der Stadtverwaltung weisen die Helferinnen und Helfer ein. Alle packen an, tragen die gespendeten Möbel hoch.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sponge Bob auf ukrainisch

Wencke Stein vom Vereins-Vorstand und Trainerin Kerstin Engel schnaufen kurz durch. Zu helfen sei für alle selbstverständlich, erzählen sie und ihnen ist anzumerken, wie sehr sie das Schicksal der Menschen bewegt. Auch die Turnmädels Levke, Nele und Rieke sind da. Väter wie Daniel Wolff packen ebenso mit an, er habe auch schon beim Reservistenverband angerufen, was er tun könne. Jens Garbrecht hat mittlerweile den Fernseher angeschlossen. Vertraute Klänge sind zu hören. Sponge Bob in ukrainischer Sprache. Ein bisschen Ablenkung für Liza und die anderen. „Eat, eat“, winken die Frauen die Helfer heran. Sie haben Borschtsch, eine Suppe aus Roter Beete und Weißkohl, und Wareniki, das sind gefüllte, halbmondförmige Teigtaschen, gekocht. Eine kleine Stärkung, dann wird weiter gerückt, aufgestellt und gebaut.

Bad Düben hilft, um weitere Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge einzurichten

Erst am späten Nachmittag ist Schluss. Das Montieren der Ikea-Möbel ist zeitaufwändiger als gedacht. Am Dienstag werden die Helfer die restlichen Teile zusammenbauen. Der Elektriker muss noch kommen, in einer der Wohnungen fehlt die Einbauküche. „Mittwoch oder Donnerstag können sie aber hier schon einziehen“, sagt Astrid Münster.

Mutter Cenia, die Juristin, schaut immer noch etwas ungläubig: „All the People. Danke.“ In den nächsten Tagen wollen Feuerwehr, Stadtrat, Bundespolizei, SV Bad Düben weitere Wohnungen einrichten. 20 werden zunächst gebraucht, 20 weitere werden es wohl werden.

Von Kathrin Kabelitz