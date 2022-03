Eilenburg/Bad Düben

Auch die Bevölkerung in der Region will den Menschen in und aus der Ukraine helfen und fragt, wo und wie sie unterstützen kann. Die Städte Eilenburg und Bad Düben sagen, wie das möglich ist:

Geld spenden

Das Diakonische Werk Delitzsch/Eilenburg e.V. sammelt Geldspenden, um damit nötige Hilfen für die Betroffenen im Krisengebiet zu leisten, Spendenkonto: DE 32 8605 5592 2280 0018 99. Verwendungszweck: Spende Ukraine

Lesen Sie auch

So geht es für Geflüchtete aus der Ukraine in Nordsachsen weiter

So können die Nordsachsen den Menschen in der Ukraine helfen

Bad Düben sucht Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine

Wohnungsangebot

Die Eilenburger Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH stellt Wohnraum für geflüchtete Ukrainer zur Verfügung. Die Koordination dazu übernimmt das Landratsamt Nordsachsen. Wer privat eine Wohnung zur Verfügung stellen kann, wendet sich an das Landratsamt, Telefon 03421 7580, E-Mail: ukraine@lra-nordsachsen.de.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sachspenden

Viele Einwohner wollen mit Sachspenden unterstützen. Derzeit wird der Bedarf ermittelt und eine Aufstellung vorbereitet, welche Dinge benötigt werden. Parallel wird eine Stelle eingerichtet, wo Sachspenden abgegeben werden können. Dazu wird zeitnah informiert. Auf www.eilenburg.de gibt es ein Formular, auf dem Eilenburger mitteilen können, was sie spenden möchten. Dieses steht seit Freitag online zur Verfügung. So kann eine Übersicht an Hilfsgütern erstellt werden. „Im Bedarfsfall kontaktieren wir Sie dann“, so die Stadt Eilenburg.

So hilft Bad Düben

Die Stadt Bad Düben hat ein Spendenkonto eingerichtet, um von dem Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu helfen: Spendenkonto: Stadt Bad Düben (Sparkasse Leipzig). IBAN: DE 23 8605 5592 2230 0002 10. WELADE8LXXX. Verwendungszweck: Ukraine

Zudem sucht die Stadt für einen Übergangszeitraum möblierte Wohnungen. „Wir benötigen für die erste Zeit bis zur Einrichtung von Wohnungen Unterstützung bei der Bereitstellung von möbliertem Wohnraum – insbesondere Ferienwohnungen, Bungalows und dergleichen“, so die Stadt. Wer helfen oder anderweitig unterstützen kann, wird gebeten, Kontakt mit Barbara Paul von der Stadtverwaltung, Telefon 034243 72253 oder E-Mail an: ukraine@bad-dueben.de aufzunehmen.️

Weitere Hilfsangebote

Wer ehrenamtlich helfen und anderweitig bei der Aufnahme von Flüchtlingen unterstützen will, kann dem Hilfenetzwerk des Mehrgenerationenhauses Arche Eilenburg beitreten. Es werden zum Beispiel Dolmetscher zur Verbesserung der Kommunikation gesucht.

Die Mitglieder des Netzwerkes treffen sich am 8. März um 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Arche Eilenburg, Nikolaiplatz 3, Dachgeschoss. Anmeldung: Yvonne Pötzsch Telefon: 03423 604033, E-Mail: mgh@arche-eilenburg.de.

Von ka