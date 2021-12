Um 4.30 Uhr in Bad Düben: Unbekannter zündet Pyrotechnik im Mülleimer

Bad Düben

Durch einen lauten Knall wurden am frühen Mittwochmorgen, gegen 4.30 Uhr, Anwohner in der Brunnenstraße in Bad Düben aufgeschreckt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten Unbekannte Pyrotechnik in einem Blech-Mülleimer zur Explosion gebracht. Der Mülleimer wurde vollständig zerstört und die Trümmerteile im Umkreis von etwa 50 Metern verteilt.

200 Euro Sachschaden

Durch die Explosion entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Verletzt wurde niemand. Schon in der Vergangenheit kam es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen in Bad Düben.

Die Polizei ermittelt nun im aktuellen Fall wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Von LVZ