Unbekannte bedienen sich in Bad Dübener Autohaus

Bad Düben

Von der Freifläche eines Autohauses wurde in der Nacht von Sonntag zu Montag ein Pkw der Marke Ford, Modell Edge, entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Gebrauchtwagen, Baujahr 2018, in der Farbe Schwarz. Der Ford war nicht zugelassen und hat einen Zeitwert von etwa 30 000 Euro. An diesem Wagen sind mehrere Lackschäden vorhanden.

Weiterhin wurden von einem anderen Fahrzeug die amtlichen Kennzeichentafeln, TDO-SK 66, entwendet. Diese könnten sich nunmehr am gestohlenen Ford Edge befinden. Der Ford und die Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben und die Ermittlungen zu den Diebstahlsdelikten aufgenommen.

Von lvz