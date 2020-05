Unbekannte entsorgen Möbel im Wald bei Söllichau

Tornau

Die schöne Dübener Heide vor der Nase – Köhlerin Norma Austinat genießt die Idylle vor ihrer Haustür. Umso weniger Verständnis hat sie, wenn in der Natur Müll abgeladen wird. So wie diese Woche, als Unbekannte im Wald bei Söllichau Richtung Bad Düben offenbar über Nacht eine Ladung Bänke abkippten. Der zuständige Revierförster hatte etwa 17 mit rotem Leder bezogenen Buche-Bänke gefunden und in der nahen Köhlerei nachgefragt, ob was aufgefallen ist – beispielsweise ein Lkw, mit dem die Möbel, die aus einem Gastro-Betrieb stammen könnten und noch in gutem Zustand waren, transportiert worden sein müssen.

Hinweise, die zum Verursacher führen, werden gesucht

Die Köhlerin startete einen Aufruf über Facebook und bat um Hinweise. „Das Ganze ist ziemlich dreist. Es geht nicht darum, jemanden anzuschwärzen, aber darum, dass unsere schöne Dübener Heide sauber bleibt. Und ihr wisst ja, wo einmal Müll liegt, wird noch mehr abgeladen.“ Die finanziellen Folgen für die Entsorgung habe zudem die Gemeinschaft zu tragen. Auch der Revierförster wolle die Menschen sensibilisieren: Wer etwas ungewöhnliches wie Autos beobachte, solle ruhig mal das Kennzeichen notieren und einen Hinweis geben. Illegale Müllablagerungen wie diese wolle man nicht zulassen. Einen sauberen Wald – das wollen auch die Menschen aus der Region. Viele reagierten empört. Doch dabei allein blieb es nicht. Am Donnerstag meldeten sich Mitglieder eines Söllichauer Fördervereins und räumten freiwillig auf.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von ka