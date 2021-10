Bad Düben

Auf unbekannte Art und Weise wurde am Dienstag, 15.10 Uhr, von Unbekannten in der Durchwehnaer Straße in Bad Düben der Inhalt eines Baucontainers in Brand gesetzt.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert, auch ist noch nicht klar, was der Inhalt des Containers genau war. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Düben löschte den Brand, Personen kamen nicht zu Schaden. Es wird ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von lvz