Bad Düben

Unbekannte haben Montagabend in Bad Düben den linken Vorderreifen eines Opel Zafira angezündet, informierte am Dienstag die Polizeidirektion Leipzig. Das geschah gegen 21 Uhr in der Schmiedeberger Straße.

Erheblicher Schaden am Auto

Das Feuer breitete sich in den Motorraum aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte so ein Ausbrennen des Fahrzeuges verhindern. Es entstand aber erheblicher Sachschaden.

Von lvz