Reibitz

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr in einem Waldstück zwischen den Ortschaften Reibitz und Wellaune an mehreren Stellen trockenes Holz entzündet und so einen Waldbrand verursacht. Das berichtete die Polizei. Betroffen war demnach eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst nichts bekannt. Die Polizei ermittelt.

Von lvz