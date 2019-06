Bad Düben

Ein „verdächtiges Ansprechen von Kindern“ wird von der Polizei in Bad Düben geprüft. Ein Grundschüler war am Donnerstag kurz vor 7 Uhr auf dem Weg zum Evangelischen Schulzentrum von einem Mann angesprochen worden. Der Mann saß in einem schwarzen Auto und forderte den Jungen auf, zu ihm zu kommen. Der Junge, der mit einem Fahrrad unterwegs war, reagierte jedoch nicht darauf, stellte sein Rad dann an der Schule ab und informierte die Schulleitung, die wiederum eine Information an alle Eltern schickte. Man wolle zwar „nichts überbewerten“, sagte Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, die Beamten werden der Sache aber auf jeden Fall nachgehen und am Freitagmorgen außerdem mit einem Funkstreifenwagen vor Ort sein. Voigt appellierte an Schulen, solche und ähnliche Vorfälle unbedingt der Polizei zu melden.

Von lvz