Delitzsch

Unfallopfer werden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit, dem Rettungsdienst übergeben, der Einsatzauftrag ist abgehakt. Die Feuerwehrleute kehren in den Alltag zurück. Vergessen sind die Menschen von den Unfällen nicht, doch selten sieht man sie wieder. Anders kürzlich in Delitzsch.

Cindy Pietsch rollt mit ihrem Auto auf den Hof der Freiwilligen Feuerwehr. Dass die 30-jährige Frau überhaupt da sein kann, selbst am Steuer sitzt und nicht im Rollstuhl, grenzt nicht an ein Wunder – es ist harte Arbeit. Harte Arbeit der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Mediziner und Therapeuten. Harte Arbeit von Cindy Pietsch.

Schwer verletzt überlebt

Cindy Pietsch hat den schweren Unfall am 29. Februar 2020 überlebt. Sie hat der Perspektive Rollstuhl den Kampf angesagt – und bisher gewonnen. Zu erwarten war das nicht. An jenem kühlen Februar-Nachmittag sind auf der Bundesstraße 184 zwischen Delitzsch und Leipzig vier Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt, der so schwer ist, dass drei von sieben Betroffenen noch vor Ort sterben werden. Cindy Pietsch kann gerettet werden, anderthalb Jahre später kann sie ihren Rettern danken und wieder ein Stück aufarbeiten.

Der Unfall mit drei Toten forderte etliche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst (Archivbild). Quelle: Feuerwehr

Unfall mit Frontal-Crash

Zum Unfallhergang bekannt wird später, dass ein damals 76 Jahre alter Mercedes-Fahrer von Leipzig in Richtung Delitzsch unterwegs war. Strafrechtlich ist der Unfall abgehakt, es gab eine Bewährungsstrafe. Mit dem Mercedes-Fahrer im Auto saßen ein 71-jähriger Mann sowie eine 69-jährige und eine 72-jährige Frau – sie starben. Der Mercedes-Fahrer selbst überlebte den Unfall schwer verletzt. Der Mercedes war über den Mittelstreifen gefahren und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Mitsubishi. Eine ebenfalls entgegenkommende Audi-Fahrerin versuchte, nach rechts auszuweichen, und überschlug sich mehrfach. Der Mercedes des Mannes stieß schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammen – in dem war Cindy Pietsch Beifahrerin.

Bei dem Unfall kam es zum Frontalzusammenstoß, im weißen Auto rechts saß Cindy Pietsch (Archivbild). Quelle: Michael Strohmeyer

„Auslaufende Betriebsstoffe nach Unfall, 5 Personen eingeklemmt“ – 15.34 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr ein. Ehrenamtliche der Freiwilligen Feuerwehr Delitzsch und der Freiwilligen Feuerwehr Selben/Zschepen eilen los. 15.41 Uhr ist das erste Fahrzeug der Retter vor Ort. „Das ist auch für uns keine alltägliche Situation gewesen“, erinnert sich der Delitzscher Wehrleiter Andreas Pradel, „natürlich ist das unser Ehrenamt, aber letztendlich ist das für uns alle dramatisch gewesen.“ Vier Fahrzeuge auf einmal in einem Unfall ... Die Feuerwehrleute stellen den Brandschutz sicher, sorgen dafür, Unfallopfer aus den Autos zu befreien und kümmern sich mit dem Rettungsdienst um die Versorgung der Verletzten. In den Reihen der Freiwilligen Feuerwehrleute sind an diesem Nachmittag auch Ehrenamtliche, die beruflich im medizinischen Bereich tätig oder selbst Rettungssanitäter sind. Auch engagierte Ersthelfer sind da, darunter ebenfalls zufällig eine Ärztin und eine Mitarbeiterin der Uniklinik Leipzig. Auch aus Sicht der Polizei hat die Rettungskette gut und schnell funktioniert. Dennoch kommt für drei Menschen die Hilfe zu spät. Gegen das Schicksal kann die beste Rettungskette nichts bewirken. Jeder im Blaulicht weiß das, ob er will oder nicht.

Zustand sackt ab

Cindy Pietsch wird an diesem Nachmittag zunächst im Unfallwagen gelassen – sie wirkt mit ihren damals 28 Jahren anfangs noch stabil, doch ihren 29. Geburtstag ein paar Wochen später wird sie im Krankenhaus erleben, von feiern kann da keine Rede sein.

Sie ist ansprechbar und den Umständen entsprechend „fit“. Die Situation der anderen ist in dem Moment kritischer, die Retter sind immerhin plötzlich mit sieben Patienten auf einmal konfrontiert, drei davon in besonders kritischem Zustand. Die Feuerwehrleute reanimieren die Menschen aus dem Mercedes, sie gehen über ihre Grenze, sie geben alles und doch arbeiten sie dreimal ohne Erfolg.

Nach dem schweren Unfall auf der B 184 erinnern Kerzen an das tragische Geschehen (Archivbild). Quelle: Wolfgang Sens

Unterdessen sackt Cindy Pietschs Zustand aber weiter ab. Heute erzählt sie ruhig und sachlich von ihren Verletzungen damals. Zahlreiche Brüche, Dünndarmriss und Schäden der Wirbelsäule liegen unter anderem vor, sind aber zunächst nicht zu erkennen. „Ich saß da, mein Fuß war verklemmt und ich habe versucht ihn anzusteuern, aber da war nichts“, erzählt die Leipzigerin. Hüftabwärts merkt Cindy Pietsch an diesem Nachmittag, eingeklemmt auf dem Beifahrersitz, auf einmal nichts mehr.

Ihr Zustand, der gegen 15.45 Uhr an diesem Tag noch den Umständen entsprechend okay wirkte, wird plötzlich kritischer. Es muss schnell gehen. Jetzt! Knapp eine Stunde nach der Kollision wird sie von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Cindy Pietsch überlebt schwer verletzt.

Harter Kampf zurück

Ein halbes Jahr Krankenhaus, danach Reha und Therapie. Aus dem Rollstuhl kämpft sie sich zurück zum Laufen und sie kämpft sich weiter zurück ins Leben, will wieder als Angestellte in der Kanzlei arbeiten, einen Alltag leben. Sie fährt wieder Auto – aber nicht mehr als Beifahrerin so wie damals. Cindy Pietsch will selbst steuern, die Kontrolle behalten. Lebenslang werden Cindy Pietsch die Schmerzen begleiten, sie hat Schwerbehindertengrad. Der Rollstuhl bleibt eine bedrohliche Perspektive. Sie arbeitet dagegen an, mit Sporttherapie zum Beispiel.

Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften vor Ort und hat alles versucht, konnte drei Menschen aber nicht mehr retten (Archivbild). Quelle: Feuerwehr

Und sie arbeitet das Geschehene auf, setzt Puzzlestücke zusammen, so wie an diesem Mittwochnachmittag beim Besuch bei der Feuerwehr, ihren „Schutzengeln in Uniform“ wie sie sagt. „Im Normalfall sehen wir uns nie wieder und haben nichts mehr mit den Leuten zu tun, unser Leben geht ja auch irgendwann weiter, es muss ja weitergehen“, sagt Kamerad Sören Pätz über das Verhältnis Betroffener und Retter. Er selbst hat den schweren Unfall des Delitzscher Feuerwehrautos am 8. Juni 2013 schwer verletzt überlebt und einen ähnlichen Weg wie die junge Frau hinter sich, auch er war und ist mit den Folgen seines Unfalls konfrontiert, ist zurück im Leben und Alltag – zurück im Feuerwehrdienst, so wie am 29. Februar 2020.

Lange spricht Cindy Pietsch mit den Kameradinnen und Kameraden – ohne Vorhaltungen, mit viel Neugier. Zwei Welten kommen zueinander – Überlebende und Retter. Erst am Abend trennen sich ihre Wege wieder. Vergessen ist der 29. Februar 2020 nicht. Für keine Seite. Das Leben geht weiter. Für beide Seiten. Zum Glück.

Von Christine Jacob