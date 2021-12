Unfall auf S 11 in Bad Düben

Bad Düben

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmittag in Bad Düben an der Kreuzung S 11/Abzweig Körbitzweg. Ein Opel wollte aus dem Körbitzweg kommend auf die Staatsstraße 11 aufbiegen. Dabei beachtete der Fahrer jedoch offenbar den aus Richtung Laußig kommenden Mazda nicht. Es kam zum Zusammenstoß, der Mazda rutschte dabei in den Straßengraben.

Leicht verletzt

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Von Steffen Brost