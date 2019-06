Bad Düben

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw kam es am Dienstagnachmittag bei Bad Düben. Der Sattelauflieger war aus Richtung Pristäblich kommend nach Bad Düben unterwegs. In einer Linkskurve, etwa 500 Meter vor der Total-Tankstelle in Bad Düben, geriet das Fahrzeug mit den rechten Reifen auf den Randstreifen der Fahrbahnbefestigung. Der mit Eisenbahnschwellen beladene Auflieger geriet dadurch in starke Schieflage, die der Fahrer nicht mehr korrigieren konnte. Das tonnenschwere Fahrzeug zog nach links und kippte auf die Straße.

Der mit Eisenbahnschwellen beladene Laster kippte in der Linkskurve zwischen Pristäblich und Bad Düben auf die Seite.

Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und durch Rettungssanitäter sofort versorgt. Die herbeigerufene Feuerwehr aus Bad Düben verhinderte bis zum Eintreffen des Gefahrgutbekämpfungszuges aus Delitzsch, dass auslaufender Diesel und andere Flüssigkeiten ins Erdreich gelangen. Am Fahrzeug entstand großer Sachschaden. Die Staatsstraße musste bis in die Abendstunden für das Bergen des Fahrzeuges in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Von Steffen Brost