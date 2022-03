Unterwegs auf Bad Dübens neuem Kurstadtweg

Bad Düben

Den KurStadtWeg in Bad Düben gibt es seit rund 15 Jahren. Der bisher 630 Meter lange Weg verband – ganz wie es der Name verrät – die Altstadt mit dem Kurgebiet. Die Strecke ist im touristischen Wegweisungssystem als Verbindungsachse enthalten, wurde jedoch von Gästen und Touristen als solche nicht wahrgenommen. Zuletzt hat sich aber einiges getan, damit dies künftig anders wird. Doch wie kommt er an, der neue KurStadtWeg? Neuntklässlerin Levke Stein (16) aus Bad Düben nahm ihn jetzt mit ihrem Hund Poffertjes unter die Lupe.

Zur Galerie Bad Dübens KurStadtWeg ist neu gestaltet. Hier gibt es ein paar Impressionen.

Start ist am Marktplatz

Vor dem Umbau war der Start- oder Endpunkt am Paradeplatz – je nachdem, wie man ihn entlang läuft. Los geht es für Levke und Hund nun am Markt, direkt vorm Rathaus. Noch schnell ein Eis am Eiscafé Sicilia auf die Hand für die Strecke ins Kurzentrum. Es geht auf der Altstädter Straße entlang in Richtung Paradeplatz. Vorbei an zahlreichen Geschäften. Nach etwa 200 Metern biegen Levke und Poffertjes in die Baderstraße nach links ab. Durch die kleine Schlippe gelangen beide an die Pfarrhäuser.

Hier gibt es den ersten Stopp am Arteserbrunnen. Levke zückt das Handy und scannt den QR-Code. Auf dem Display erscheint ein Text. So erfährt die Schülerin unter anderem, dass früher in der Stadt 14 öffentliche artesische Brunnen sprudelten. Nach 1974 versickerten die Brunnen wegen der Braunkohlegewinnung langsam.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiter geht es in Richtung Gustav-Adolf-Straße, vorbei an den Ärztehäusern. Levke und Poffertjes überqueren die Gustav-Adolf-Straße nahe des Schwedendenkmals und laufen in Richtung Bitterfelder Straße. An der Ampelkreuzung Friedhofstraße/Bitterfelder Straße biegen sie in die Straße Am Friedhof ab. Westlich des Stadtfriedhofes geht es weiter in Richtung Waldkrankenhaus/Reha-Klinik. Unterwegs gibt es die Möglichkeit, sich auf den neugestalteten Sitzmöglichkeiten etwas auszuruhen und die Ruhe der Wohnsiedlung zu genießen.

Der KurStadtWeg führt auch durch den Kurpark

Wenige Meter weiter steht man inmitten des langsam, aber sicher immer grüner werdenden Kurparks von Bad Düben. Am Springbrunnen vor dem historischen Moorbad-Gebäude, das 1915 eröffnet wurde, befindet sich wieder einer der zahlreichen neuen QR-Codes. Hier gibt es Spannendes zum Thema „Wie das Moor nach Bad Düben kam.“ Unter dem Code macht eine Ankündigung neugierig: „Was es mit 46 Bürgern und 44 000 Mark auf sich hat ...“

Hier führt der Kurstadt in Bad Düben entlang. Quelle: Wolfgang Sens

Jetzt laufen Levke und Poffertjes auf den Wegen des Kurparkes. Nahe des Parkgründer-Denkmals geht es in Richtung Rosentempel. Am griechischen Restaurant im ehemaligen Kurhaus kommt sie über eine behindertengerecht ausgebaute Rampe zum Froschbrunnen. Jetzt noch ein Stück westlich auf der Kurpromenade in Richtung Heide Spa weiter und schon stehen beide nach 1,9 Kilometer Fußmarsch am Endpunkt des KurStadtWeges.

Bis hierher führte die Verbindung bisher nicht, hörte an der Mediclin auf. Nun sind auch Reha-Zentrum und Heide Spa Hotel & Resort angebunden. „Das war schon interessant, auf diesem Weg zu gehen. Ehrlicherweise hatte ich davon noch nicht gehört. Aber es war ein schöner Weg mit vielen schönen Blicken und Wissenswertem zu Sehenswürdigkeiten am Rande des Weges“, sagte Levke Stein.

Kosten für den KurStadtWeg: fast 200 000 Euro

Die Umbaukosten für den neuen KurStadtWeg betrugen rund 198 000 Euro für Planung und Bau und wurden mit Steuermitteln mitfinanziert auf Grundlage der jeweils vom Sächsischen Landtag sowie vom Bundestag beschlossenen Haushalte. Das Projekt gehört zu den zehn Infrastrukturmaßnahmen, für die das sächsische Wirtschaftsministerium vor einem Jahr Mittel zur Verfügung gestellt hat. Für Ausbau, Gestaltung und Beschilderung als Erlebnispfad sind bisher 127 000 Euro bewilligt. Die Stadt hofft, dass der Zuschuss wegen gestiegener Kosten erhöht wird.

Die Farben Rot, Blau und Gelb begleiten die Nutzer auf dem KurStadtWeg

Mit der Neugestaltung des Weges wurde auch das touristische Leitsystem in der Stadt erneuert. Das bunte Kurstadt-Logo begleitet den Gast vom Start bis zum Endpunkt. Die für den KurStadtWeg relevanten Farben Rot (Erlebnis Kleinstadt), Blau (Gesundheit) und Gelb (Stadt Bad Düben) tauchen am Wegesrand immer wieder auf und zeigen den Besuchern, dass sie sich auf der richtigen Fährte befinden. Gestaltete Stelen und Info-Tafeln mit interessanten Fakten zu Sehenswürdigkeiten wurden in die Gestaltung mit einbezogen. So wurde zwischen Froschbrunnen und dem Restaurant „Der Grieche im Kurhaus“ die östliche Rampe, welche von der oberen Freifläche zum Froschbrunnen führt, behindertengerecht umgebaut. Außerdem gab es Pflanzaktionen entlang der Verbindung. Weitere Maßnahmen waren die Schaffung von drei neuen Bankstandorten, die Neugestaltung der Grünflächen vor dem Garagenkomplex in der Straße Am Friedhof und östlich des Kurhauses im Kurpark, ergänzende Baumpflanzungen an geeigneten Standorten entlang des Weges und verschiedene Anpassungen im Wegeverlauf zur Erhöhung der Barrierefreiheit für gehbehinderte Menschen.

Was geschieht in 72 Metern Tiefe am Arteserbrunnen?

Und was hat es nun mit dem Moorbad und den 46 Bürgern sowie 44 000 Mark auf sich? Und was geschieht in 72 Metern Tiefe am Arteserbrunnen? Achtung, Spoiler: Am 14. Juni 1913 wurde im Schützenhaus die Moorbad Düben GmbH gegründet. Das Stammkapital belief sich auf 44 000 Mark und 46 Personen wurden damals Gesellschafter. Und in 72 Metern Tiefe sprudelt im Stadtteil Schnaditz ein wiedererwachter Arteser und speist seit 2002 den Schnaditzer Schlossgraben mit Wasser.

Wer noch mehr laufend über die Kurstadt Bad Düben erfahren möchte – einfach das Handy, den Hund, den Partner, die Familie oder alles zusammen schnappen und loslaufen. Es lohnt sich.

Von Steffen Brost