Vandalen treten in Düben Bäume um und reißen Schilder raus

Empörung in Bad Düben: Junge Bäume sind herausgerissen worden, ebenso Schilder am Parkplatz. Es gibt eine Vermutung, wer das getan haben könnte. Bei der Polizei ist Anzeige erstattet. Hat jemand etwas beobachtet?

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Bäume am Rodelberg in Bad Düben umgetreten und Schilder am Parkplatz Leipziger Straße herausgerissen. Quelle: Steffen Brost