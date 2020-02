Verdacht auf Vergiftung in Düben: Den Frauen geht es besser

Bad Düben

Den beiden Frauen, die am Freitag mit Verdacht auf eine Vergiftung aus Bad Düben in eine Leipziger Klinik geflogen werden mussten, geht es schon besser. Das konnte am Montag Susan Schmieder aus der Geschäftsleitung des Bad Dübener Heide Spa Hotel & Resort mitteilen, wo die Frauen arbeiten. „Eine Mitarbeiterin konnte bereits am Freitag das Krankenhaus wieder verlassen. Die andere Kollegin befindet sich aktuell noch in stationärer Behandlung. Sie ist aber auf dem Wege der Besserung“, so Schmieder.

Frauen wollten kurz auf den Geburtstag anstoßen

Am Freitagvormittag war es im Hotel Heide Spa in der Bitterfelder Straße zu dem Notarzteinsatz gekommen. Eine Mitarbeiterin aus dem Servicebereich des Hauses hatte Geburtstag und deswegen etwas zum Anstoßen von zu Hause mitgebracht. Vor Dienstbeginn hatte sie mit einer anderen Kollegin kurz auf ihren Ehrentag angestoßen. Doch sofort, nachdem die beiden Frauen einen Schluck genommen hatten, stellte sich bei beiden massivste Übelkeit sowie starkes Erbrechen ein. Ein herbeigerufener Notarzt kümmerte sich schon Minuten später um die beiden Frauen. Sie kamen ins Krankenhaus.

Inhalt der Flasche wird nun untersucht

Im Mittelpunkt der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei steht jetzt der Inhalt der mitgebrachten Flasche. Worum es sich dabei konkret gehandelt hat, ist bislang unklar. Die Frau gab an, dass sie die Flasche in einem Geschäft bei Delitzsch gekauft habe. Der Inhalt wird jetzt in einem Labor genau untersucht. Mit Ergebnissen ist in den nächsten Tagen zu rechnen.

Von Steffen Brost