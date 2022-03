Vereidigung: Bad Düben hat 39 neue Polizisten

Bad Düben

Am Mittwoch wurden in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben 39 Polizeimeisterinnen und Polizeimeister vereidigt. Zuvor absolvierten sie eine zweieinhalbjährige Ausbildung für den mittleren Vollzugsdienst in den Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentren Bamberg, Neustrelitz sowie Eschwege, Oerlenbach und Swisttal.

In Bad Düben erfahren die neuen Bundespolizisten ihre Prüfungsergebnisse

In den fünf Bad Dübener Hundertschaften erwartete die „Neuen“ auch die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses für die Laufbahn des mittleren Dienstes sowie die Ernennung zum Polizeimeister. Erstmals übernahm Polizeidirektor Torsten Röser die feierliche Vereidigung der neuen Kollegen. Der Abteilungsführer freut sich auf die Zusammenarbeit. „Die Vereidigung ist ein weiterer Schritt in Ihrer beruflichen Entwicklung. Ihr künftiger Dienst wird sowohl physisch als auch psychisch oft eine große Herausforderung sein. Schon in den letzten Monaten haben unsere Kollegen aus Bad Düben viele Einsätze unterstützt. So bei Fußballspielen, Großlagen wie dem G 7-Gipfel, Hochwasser und zuletzt auch bei Migrations- und Coronaeinsätzen. Aktuell wird uns auch die Krise in der Ukraine vor neue Aufgaben stellen. Umso wichtiger wird Ihr Dienst“, sagte Röser.

Das Bundespolizeiorchester Berlin umrahmte in Kleinspielsbesetzung die feierliche Zeremonie der Vereidigung bei der Bundespolizeiabteilung Bad Düben. Quelle: Steffen Brost

Stadt Bad Düben lobt gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei

Auch Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) war da. „Seit 2022 haben wir als Kurstadt mit der Bundespolizeiabteilung eine sehr eng gelebte Partnerschaft. Auch Sie werden das schnell merken. Sie erwartet eine tolle Stadt, die Sie mit offenen Armen empfängt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass Sie gerade hier ihre erste Verwendung haben. Scheuen Sie sich nicht, mich oder meine Kollegen im Rathaus persönlich anzusprechen, wenn Sie Probleme oder andere Dinge in Zusammenhang mit unserer Stadt haben.“ Die Vereidigung begleitete eine Kleinspielbesetzung des Bundespolizeiorchester Berlin unter der Leitung von Ivan Zaitsev.

Viele Beamte stammen aus der Region

Ab 7. März erwartet die Beamten eine sechswöchige Einführungsfortbildung bei der Bundesbereitschaftspolizei. Anschließend werden die neuen Kollegen in die Hundertschaften der Bundespolizeiabteilung eingegliedert und an der Seite der älteren Kollegen Erfahrungen sammeln. Für einige von ihnen bedeutet der Einsatz in Bad Düben auch zugleich eine heimatnahe Verwendung. So kommen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister aus Delitzsch, Oschatz, Leipzig, Bitterfeld-Wolfen, Dessau-Roßlau, Muldenstausee-Burgkemnitz und Naunhof bei Grimma.

Von Steffen Brost