Bad Düben

Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit – nach diesem Motto ist der ehrgeizige Plan des Evangelischen Schulzentrums, bereits zum Schuljahresstart im August am neuen Standort in der Durchwehnaer Straße zu unterrichten, zu den Akten gelegt. Der Schulträgerverein plant nun aber fest mit dem Umzug in den Herbstferien (14. bis 25. Oktober).

Rundbrief geht Montagabend an alle Eltern

In einem Rundbrief, der noch am Montagabend per E-Mail an alle Eltern verschickt werden soll, werden die Gründe für die Verzögerung genannt. Darin heißt es. „Wie bei bekannten anderen Großprojekten hängt viel vom wichtigen Thema des Brandschutzes ab. Auch bei unserem Schulhausbau kommen wir durch lange Genehmigungsverfahren und Lieferzeiten der Brandschutztüren in Verzug. Deshalb werden wir die Herbstferien für den Umzug ins neue Schulgebäude nutzen und danach mit dem Unterricht im neuen Haus beginnen.“

Das Evangelisches Schulzentrum Bad Düben Quelle: schule

Helbing : „Leider keine Punktlandung geschafft“

In dem Brief, den Trägervereinschef Gisbert Helbing unterzeichnet hat, heißt es weiter: „Das ist keine erfreuliche Nachricht, aber ich bitte um Ihr Verständnis. Wir haben alles versucht, aber leider keine Punktlandung hinbekommen.“

Helbing geht auch auf Zweifel ein, ob denn der neue Termin nach den Herbstferien zu halten sei. Er schreibt, man habe intensive Gespräche mit Firmen, Architekten und Bauleitern geführt. Dabei sei zugesichert worden: Das Ziel ist realistisch. Bereits in dieser Woche soll es Vor-Ort-Gespräche mit den zuständigen Ämtern geben, um bei der Bauabnahme – insbesondere beim Brandschutz – „nicht kurz vor Schluss“ überrascht zu werden.

Container in der „Gartenschule“ werden bis Oktober genutzt

Für die ungeplante Verzögerung gibt es nun einen Plan B. Danach geht die „Gartenschule“ mit den bestehenden Containerräumen am Lutherhaus bis zum Oktober in die Verlängerung, im Pfarrhaus werden leer stehende Räume für Lehrer genutzt. „Wir möchten der Evangelischen Kirchgemeinde dafür herzlich danken, die uns erneut unbürokratisch geholfen hat“, sagt Gisbert Helbing. Über Details der Raumfrage will die Schulleitung nun zeitnah die Eltern informieren.

Quelle: Steffen Brost

Von Olaf Majer