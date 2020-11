Video-Installation: Ein Bienenschwarm an Laußiger Giebelwand

Laußig

Autofahrer und Passanten, die seit Freitagabend durch das nächtliche Laußig fahren, staunen nicht schlecht. Denn vier Wochen lang wird jetzt der Hausgiebel in der Dübener Straße 49 zwischen 18 und 22 Uhr mit einem Video angestrahlt. Gezeigt wird ein Einblick in das Leben von Bienen. Der 20-minütige Film läuft jeden Abend vier Stunden lang als Endlosschleife. Das Projekt nennt sich „Human Beeing“ und gehört zur Aktion „180 Ideen für Sachsen“. Initiiert haben das die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mit ihrem großangelegten Outreach-Programm für ganz Sachsen.

Robert Albert richtet den Beamer passend auf die Hauswand in der Dübener Straße 49 in Laußig ein. Quelle: Steffen Brost

Idee zur richtigen Zeit

Ausgehend von dem Potenzial ihrer historischen Sammlungsbestände möchten die SKD zusammen mit regionalen Partnern, Kultur- und Bildungsinstitutionen sowie den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort Visionen für die Gesellschaft von morgen und neue Formen gelebter Demokratie entwickeln.

Für Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider kam die Idee genau zur richtigen Zeit. „Ich hatte so etwas ähnliches schon lange im Kopf. Über ein Multimediaprojekt wollte ich den Hausgiebel in der Dübener Straße 49 mit einem Filmbeamer anstrahlen lassen.“ Der Giebel sollte so zur allabendlichen Werbefläche werden. Neben Werbemöglichkeiten für regionale und örtliche Unternehmen hätte man so auch eine außergewöhnliche Informationsplattform für die Gemeinde Laußig schaffen können. Doch aufgrund der Kosten für die Technik verlief das Projekt im Sande. „Umso mehr freute es mich, dass die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden über ihre Aktion ‚180 Ideen für Sachsen’ mit einem ähnlichen Projekt auf sich aufmerksam machten. Es kam zu Gesprächen und einem Vor-Ort-Termin, in dessen Folge es für Laußig festgezurrt wurde“, erzählte Schneider weiter.

Technik aufgebaut

Die beiden Medienexperten Jens Beyer und Robert Albert aus Dresden bauten in Laußig die Technik für das Filmprojekt auf. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit dem Laußiger Projekt sehr intensiv beschäftigt. Dazu wurde bei einem ersten Besuch der Hausgiebel abgefilmt und als Modell nachgebaut. Schließlich galt es auch, zwei Fenster an der Giebelwand filmtechnisch auszulassen, damit das Licht dort nicht reingeworfen und die Bewohner damit nicht gestört werden“, erzählte Robert Albert.

Robert Albert (links) und Jens Beyer aus Dresden sind für das Laußiger Projekt verantwortlich. Quelle: Steffen Brost

Aus einem rechteckigen und gesicherten Kasten, in dem sich Beamer und ein kleiner Rechner samt Filmspeicher befinden, wird über einen Projektor der Film aus rund 50 Meter Entfernung an die Hauswand projiziert. „Der Film über die Bienen entstand bei einem Imker im Raum Dresden. Der Hintergrund ist, dass wir mit dem Film eine Sensibilisierung für das Leben der Bienen unter der Bevölkerung erreichen wollen. In den 20 Minuten kann man sehen, wie die Bienen ihre Waben Schritt für Schritt aufbauen und dort leben“, so Albert weiter.

Bürgermeister: Hoffe, die Anlage bleibt von Zerstörung verschont

Eigentlich sollte die Filmaktion mit einem größeren Event auf der Wiese vor dem Haus eröffnet werden. Doch Corona machte auch hier der Gemeinde einen Strich durch die Rechnung. „Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele die Aktion anschauen und drücke die Daumen, dass die Anlage von jeglicher sinnlosen Zerstörung verschont wird“, hofft der Bürgermeister.

