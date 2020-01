Viel Lob für neue Schule in alter Ausbildungsstätte

Bad Düben

Musiklehrer Christian Mihai Dirnea wirbelt in seinem Fachraum umher und zeigt wie spielend leicht das Klavierlernen mithilfe einer interaktiven Tafel gelingen kann. Die Zahlenkombination, die der junge Mann auf dem Monitor zeigt, werden von Leonie Lubke aus Klasse 8 spielend leicht auf dem E-Piano umgesetzt. „Seit ich hier in der Schule bin, habe ich die Möglichkeit im Rahmen des Ganztagsangebots das Klavierspiel einfach zu lernen“, erklärt das junge Mädchen im Fachraum.

Zur Galerie Das Evangelische Schulzentrum in Bad Düben hat seine Türen für Besucher geöffnet. Und diese konnten in der einstigen Ausbildungsstätte der Luftstreitkräfte viel entdecken.

Inzwischen hat sich eine kleine Traube Besucher eingefunden, lauschen dem Gesang vom Musiklehrer und stimmen bei „Freude schöner Götterfunken“ mit ein. Der Text ist nicht ganz sicher, aber das ist nicht schlimm, schnell verbindet der Lehrer die Oberfläche mit dem Internet und findet sofort den Wortlaut im Netz.

Oberschule und Gymnasium unter einem Dach

Das und vieles mehr erlebten die Besucher am Samstagvormittag zum Tag der offenen Tür im Evangelischen Schulzentrum Bad Düben. Seit Oktober des letzten Jahres lernen dort Oberschüler und Gymnasiasten im neuen Gebäude. Viele Gäste finden sich ein, um einen Blick in die Einrichtung zu werfen.

Darunter auch Besucher, die die heutige Bildungsstätte anders kennengelernt haben. Bernd Mensel ist einer, der die Geschichte des Gebäudes als Ausbildungsstätte für die Luftverteidigung der Streitkräfte der DDR kennt. „Schön, dass im Gebäude wieder Schüler lernen“, freut er sich. Heute sind es Kinder und Jugendliche, die nun im sanierten Haus ihren Lernalltag meistern.

Jeder Raum mit interaktiver Tafel

Gisbert Helbing ist Geschäftsführer der Schule und kann stolz sein, auf dass, was es am Vormittag zu präsentieren gibt. „Jeder Klassenraum und jeder Fachraum hat eine interaktive Tafel dazu hat jeder Lehrer ein Notebook bekommen, was er übrigens auch privat nutzen darf. Alles ist neu hier im Haus, die Ausstattung und die Unterrichtsmaterialien sind auf dem neuesten Stand“, macht er deutlich und wirbt dabei für seine Schule in freier Trägerschaft.

Geräumige Klassenzimmer

Unterdessen treffen mehr und mehr Gäste im Gebäude ein, staunen über die geräumigen Klassenzimmer und Gänge. „Wir sind sehr beeindruckt über den Umgang mit den Schülern und andersrum. Dass unseren Kindern das Lernen Spaß macht und sie gern zur Schule gehen, ist für uns sehr wichtig“, fasst Daniel Raschke zusammen. Er ist mit seinen beiden Jungen Pit und Paul vor Ort und probiert gerade am Notebook ein Geoquiz aus. „Die Lehrer gehen cool mit den Schülern um“, erklärt eine Schülerin der Klasse 8 im Sprachraum und erzählt weiter: „Ich habe hier die Möglichkeit Latein, Spanisch und Englisch gleichzeitig zu lernen.“

Individuelles Unterrichten

Der Blick in die Räume bestätigt, was von der Schülerschaft und dem Lehrpersonal am Vormittag vermittelt wird. Hier wird individuell gelehrt. Binnendifferenzierung und Inklusion sind für die Pädagogen keine Fremdwörter, sondern gelebte Wirklichkeit. 20 Lehrkräfte und vier Schulbegleiter ermöglichen das. In den nächsten Monaten sollen die letzten beiden Obergeschosse und das Außengelände fertiggestellt werden: „Dann gibt es eine große Einweihungsparty“, freute sich der Geschäftsführer jetzt schon.

Von Anke Herold