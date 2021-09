Eilenburg

Viola Schwigk hasst Abschiede. Dennoch sieht die Eilenburgerin dem 8. September auch mit einer gewissen freudigen Erwartung entgegen. An diesem Tag wird die Standesbeamtin, die demnächst ihren 65. Geburtstag feiert, im Eilenburger Rathaus offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Im Laufe ihres Berufslebens wurden von ihr 5000 Geburten und 6500 Sterbefälle beurkundet. Vor 45 Jahren hat sie, 19-jährig und gerade selbst frisch verheiratet, ihre erste Ehe in Bad Düben geschlossen. Ihre letzte Trauung fand am 13. August in Eilenburg statt.

1300 Trauungen mit persönlichen Worten

Rund 1300 Eheschließungen, die allerdings nur etwa 20 Prozent der Tätigkeit ausmachen, lagen dazwischen. Keine davon hat sie kalt gelassen. „Mir waren ein paar persönliche Worte immer wichtig.“ Sie bedauert daher, dass das bloße Ja-Sagen zunimmt, das Geldwerfen auf der Rathaustreppe, Blumenkinder oder auch das Baumstammsägen dagegen seltener werden. Auch die Zahl der Gäste bei den Trauungen sinke. „Früher waren es auch mal bis zu 50 Gäste, die dann Stehplätze in Kauf genommen haben, heute sind schon 25 bis 30 Gäste viel.“

Heiraten in Corona-Zeiten

Corona hat diesen Trend sicher zusätzlich befeuert. Wobei sie auf eins auch ein wenig stolz ist: Im Eilenburger Standesamt, das auch für Doberschütz, Jesewitz und Zschepplin und damit für rund 27 000 Einwohner zuständig ist, wurde immer getraut, auch wenn es Hochzeiten gab, wo neben dem Brautpaar nur Eltern und Kinder dabei sein durften.

Sie selbst, die in Leipzig aufwuchs, hat nach Abschluss ihrer Ausbildung zur Facharbeiterin für Schreibtechnik 1975 nach Bad Düben geheiratet. Eine Altbauwohnung mit Ofen stand bereit. Dass andere noch ganz anders wohnten, sei ihr damals nicht bewusst gewesen. „Die Wasserpumpe in der Altstadt habe ich am Anfang jedenfalls für Dekoration gehalten.“

Das Stellenangebot gibt es beim Wäschewaschen

Sie wollte damals unbedingt ins Bad Dübener Rathaus, in dem aber keine Stelle frei war. Doch ein paar Wochen später klingelte es überraschend, Telefon gab es ja noch nicht, bei ihr zu Hause. „Ich war gerade beim Wäschewaschen. Bürgermeister und die Kaderleiterin standen vor der Tür und fragten mich, ob ich die Stelle Feuerwehr/Standesamt übernehmen würde.“ Der Vorgänger würde mit 70 Jahren ausscheiden. „Ich habe sofort Ja gesagt, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt.“

Bei ihrer ersten Eheschließung, einem Paar, für das es nicht die erste Hochzeit war, sei sie natürlich innerlich sehr aufgeregt gewesen. „Doch es war sehr mit sich beschäftigt und hat es mir leicht gemacht.“ Letztendlich galt aber auch damals schon, was bis heute für sie gilt: Selbst innerlich aufgeregte Standesbeamte müssten Ruhe ausstrahlen. Aufgeregt sein dürfen nur die Paare.

Der Arbeit nachgetrauert

Sie bedauerte, dass sie nach Geburt der Tochter 1977 und des Sohnes drei Jahre später keine der damals üblichen Sonnabend-Trauungen mehr machen konnte. „Doch mein Mann hatte oft Dienste und die Kindereinrichtungen waren damals sonnabends in den Sommerferien, der Hochsaison für Trauungen, nicht geöffnet.“ Bis 1990 habe sie daher im Kfz-Dienst gearbeitet und der „Arbeit im Standesamt immer nachgetrauert“.

Mit der Wende folgten der Umzug nach Eilenburg und der Wechsel ins dortige Rathaus. Doch es sollte noch zweieinhalb Jahre dauern, bis dort für das Standesamt jemand gesucht wurde. Und beim Aktenblättern sei man dann auf ihre frühere Tätigkeit gestoßen.

Die Chance in Eilenburg

„Ich habe ohne zu überlegen, sofort Ja gesagt.“ 1994 wurde sie dann plötzlich sogar die Leiterin des Standesamtes. Vom westdeutschen Recht hatte sie da gerade den Grundlehrgang zur Bestellung als Standesbeamtin an der Akademie für Personenstandswesen in Hessen weg. „Ich bin den Delitzscher und Mockrehnaer Amtskolleginnen heute noch dankbar, dass sie auch mal spontan eine Eheschließung übernommen haben, wenn ich zur Weiterbildung war.“ Die Akademie in Hessen bildet übrigens heute als einzige bundesweit aus. Das Landesrecht kommt dazu. Und das, so findet Viola Schwigk mache es manchmal unnötig kompliziert. Denn wie soll man den Bürgern erklären, dass sie in Sachsen-Anhalt eine Geburtsurkunde telefonisch bestellen können, dies in Sachsen aber schriftlich und/oder persönlich erfolgen muss?

Heiraten und Werbeverkauf

„1994 wurde das Rathaus umgebaut. Da sind wir ins Bürgerhaus umgezogen, da wurden vorne Töpfe verkauft und hinten wurde getraut“, erinnert sich Viola Schwigk. Heute steht der schöne Ratssaal zur Verfügung. Inwieweit Franziska Müller und Marina Hantschmann, die das Standesamt vor kurzem übernommen haben, auch wieder im historischen Klassenzimmer oder in der Renaissancestube im Museum trauen, wird sie von außen verfolgen.

Die doppelte Biker-Hochzeit

Im Klassenzimmer, so erinnert sie sich gern, habe es 2013 eine doppelte Biker-Hochzeit gegeben. Die Männer hätten einen Zylinder, die Frauen einen Schleier an ihrem Motorrad gehabt. „Doch im Gegensatz zu den Männern haben sich die Bräute dann noch im Museum umgezogen.“

Die Trauung im Fernsehen

Viel Aufsehen habe auch die im Vox-Fernsehen übertragene Trauung im Rahmen der Sendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ erzielt. Der Bräutigam habe vorher bei ihr nach dem Einverständnis gefragt, ob der Fernsehsender im Falle, dass sie ausgewählt werden, filmen dürfe. „Ich habe nicht gedacht, dass es wirklich klappt und zugesagt“, so Viola Schwigk.

Bei der Hochzeit, bei der ja auch dann noch viel Vox-Personal sowie drei Gastbräute dabei waren, sei ihr dann schon viel Adrenalin ins Blut geschossen. „Doch als es dann soweit war, konnte ich Mikrofon und Kamera ausblenden und habe das gemacht, was ich immer mache – ich habe mich aufs Paar konzentriert.“

Alle haben Ja gesagt, aber ...

Doch haben Braut oder Bräutigam auch einmal Nein gesagt? „Das gab es tatsächlich nicht“, so Schwigk. Doch auffällig sei, dass es immer Männer waren, die besonders cool rüberkommen wollten und beispielsweise anmerkten, dass eine Trauung teuer sei oder auch vereinzelt fragten, was denn eine Scheidung koste.

Apropos Scheidung: Das Standesamt wird vom Gericht über Scheidungen informiert. Wie viele ihrer Paare inzwischen das Handtuch geschmissen haben, das weiß sie leider trotzdem nicht.

Um Scheidungen herumgekommen

Dass zu DDR-Zeiten mehr geschieden wurde, das mag Viola Schwigk aber so nicht bestätigen. „Es wurde aber jünger geheiratet, die Kinder kamen eher.“ Sie glaube, dass eher heute viele zu schnell aufgeben. „Verletzter Stolz, nicht mehr miteinander reden, das ist leider nicht selten.“ Trotzdem ist sie nicht für eine Ehe um jeden Preis. „Man hat schließlich nur ein Leben und das sollte glücklich sein.“

„Ich würde immer wieder Ja sagen.“

Sie ist froh, dass die schnelle einfache Scheidung vor dem Standesamt, die zwischenzeitlich mal im Gespräch war, zumindest sie selbst nicht mehr miterlebt. „Denn Trauungen machen nun mal mehr Spaß.“ Das derzeitige Trennungsjahr findet sie aber auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Doch für sie hat all dies keinerlei Bedeutung. Sie steht zu ihrem Ja, das sie als 19-Jährige ihrem Mann gab und zu einem anderem: „Ich würde immer wieder Ja zum Standesamt sagen!“

Von Ilka Fischer