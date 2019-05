Bad Düben

An der Dübener Obermühle rauscht für gewöhnlich idyllisch der Schleifbach und beschaulich dreht sich das Wasserrad. Am Sonnabend aber wurde die gute Mühlenstube zur großen Bühne: „Heimspiel“ gab nach längerer Wartezeit ihr erstes Konzert in diesem Jahr. Die Dübener Plattform für gute Musik hatte ihre Fans mehrere Monate auf die Folter gespannt und vieles im Proberaum ausprobiert. Man muss sagen: Mit Erfolg. Drei Stunden bebten die Holzdielen: „Heimspiel“ rauschte geradezu atemberaubend durch die Obermühle.

Was folgt eigentlich auf Grönemeyer?

Wer die Gruppe ein bisschen kennt, der weiß, dass er im Grunde nichts weiß. Nie kann man sicher sein, was auf eine Deutsch-Rock-Nummer, wie Grönemeyers „Ich drehe schon seit Stunden“ folgt. Rauchiger Irish Folk? Ein gefühlsstarker Chanson? Oder ein zeitloser Rock-Klassiker? Die Mischung macht’s bei „Heimspiel“. Bei der Auswahl der Stücke und der Auswahl der Musiker. Überraschungen gibts inklusive.

Ich jodle immer noch. Auf französisch...😀 Gepostet von Olaf Majer am Samstag, 4. Mai 2019

Matthias Lehmann

Enrico Schwertner

Olaf Voigt

Pankow

Matthias Engel

Daniela Peschel-Droske

Sandra Lauter

Henriette Lippold

Jodeln gelernt beim Ex-Trio-Sänger

Zunächst aber die Konstante: Das gute Dutzend Musiker hat nichts von seinem Spielspaß verloren. Im Gegenteil!undlassen Trompete und Posaune schmettern,und Peterdie Saiten von E-Gitarre und Bass-Gitarre vibrieren.hat das Piano zauberhaft im Griff und alles hört auf Axel Pokrants Schlagzeug-Takt. Am Mikro strahlt das Frauen-Quartett, Lisa Pokrant,und–gemeinsam und in verteilten Solo-Rollen. Und dazu der Mann mit dem Waschbrett-(am)Bauch: Alexander „Ali“ Peschel charmiert, röhrt, moderiert –der Mann kann alles.

In der Musikauswahl ließ „Heimspiel“ wieder fast keinen Wunsch offen: In der Obermühle kam in fast jeder Stilrichtung mächtig Wind auf. Neu dagegen ist die häufige Publikum-Animation. Beim Klassiker „Zazou“ schrammelte nicht nur das Waschbrett zur poetisch-sanften Stimme von Sandra Lauter. Nein, diesmal mussten die Zuhörer ran und lernten beim Echo-Gesang gleich mal zwei Wörter Französisch. Jodel-Unterricht gab’s bei „Keine Sterne von Athen“ von Ex-Trio-Sänger Stephan Remmler. Und zur Band-Hymne „Heim-Spiel“ animierte Henriette Lippold in bester Fußball-Choreografie zum Mitsingen auf Handzeichen. Herrlich!

Überraschend: Pierres Soul und Georgs Schlagzeug

Weil aber Heimspiel immer auch ein Herz für talentierte Musiker hat, gab es einen berührenden Überraschungsauftritt von Pierre Pokrant. Der 19-Jährige, durch eine Krankheit gehandicapt, hatte im letzten Jahr seine erste CD aufgenommen. Eine prickelnd-soulige Kostprobe davon gab’s in der der Mühlenstube. Und als Zugabe wurde „Kling, Klang“ auch Nachwuchs-Schlagzeuger Georg Majer glücklich gemacht – Axel Pokrant überließ dem 13-Jährigen kurzerhand die Sticks.

Adieu? Dübener Fans sagen: „Merci“!

Fazit: Französisch gelernt, gejodelt, mitgesungen, gejubelt und gelacht: Wer ein solches „Heimspiel“ in einem Konzert in Bad Düben erleben darf, braucht kein Auswärtsspiel. „Adieu“ hieß es im wunderbaren Schlusssong. Die Antwort der Dübener heißt: „Merci“!

Olaf Majer