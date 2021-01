Von Krimi bis Gruselgeschichte: Das schreiben Nordsachsens Schriftsteller in der Corona-Zeit

Nordsachsen

Im Dezember kam ein neues Buch des Schnaditzer Schriftstellers Rainer Strohmann auf den Markt, und wie der 69-Jährige verrät, seien bereits zwei weitere Publikationen in Arbeit. Nach seinem Erstlingswerk „Die wilden Schweine von Berlin“ lässt der Autor in seinem zweiten Roman „Schweine auf hoher See“ den Leser an einer abenteuerlichen Reise um die halbe Welt teilhaben. Der etwas merkwürdig anmutende Titel ist tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn Rainer Strohmann war vor fast 40 Jahren dabei, als eine Ladung besonderer Zuchtschweine aus der damaligen DDR per Frachter nach Vietnam transportiert wurde.

Wie der Schnaditzer erklärt, handelt es sich jedoch nicht um einen Reisebericht, sondern um einen spannenden Roman. „Dies ist die Geschichte über den DDR-Auslandskader Frank Welt, der als Transportverantwortlicher eine Solidaritätssendung nach Vietnam begleitet und dabei in vielen Häfen der Welt vor Anker geht“, so der Autor. Frank lerne so, wie sonst selten ein DDR-Bürger, die Welt kennen und trifft neben vielen schönen Erlebnissen und traumhaften Stränden auch auf viele Probleme und Armut.

Anzeige

Rainer Strohmann, war damals insgesamt drei Monate mit dem Viehtransport und bei Besuchen vietnamesischer Zuchtstationen unterwegs und erinnert sich noch heute, dass ihn das besondere Abenteuer seinerzeit nahezu überwältigte. „Ich hätte am liebsten sofort ein Buch geschrieben“, verrät er. Aber für ein derartiges Projekt fehlte dem vierfachen Familienvater und späteren Geschäftsmann in all den Jahren die Zeit. Erst im Alter von 66 Jahren griff Rainer Strohmann zum Stift, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen.

Bei einem Buch denkt man zwangsläufig an verschiedene Möglichkeiten, das Werk vorzustellen. „Doch der Lockdown machte alle Pläne zunichte.“ Wie viele andere Bereiche der Wirtschaft hat die Pandemie nämlich auch die Buchbranche erschüttert. Von der Lesung über Verkaufsveranstaltungen bis hin zu Buchmessen wurde 2020 alles abgesagt. Außerdem sind seit Wochen alle Buchläden geschlossen. Was bleibt, ist der digitale Weg über verschiedene Online-Portale beziehungsweise der Weg nach Schnaditz (Kontakt: Telefon 034243 / 24 709, Mail petra.rainer.strohmann@gmail.com), um ein Buch direkt beim Autoren zu erwerben. Hoffnung setzt dieser auch auf die DDR-Ausstellung im Nova-Eventis, die im Februar eventuell wieder öffnen könnte. Dann wird Rainer Strohmann voraussichtlich jeden Samstag mit seinen Büchern vor Ort sein.

Der SS-Mann und die Euthanasie

Der Delitzscher Jens Frieß arbeitet derzeit an seinem vierten Roman. Im Februar vergangenen Jahres erschien von ihm „Die Russen kamen mit dem Krieg – Die Vertreibung der kleinen Waise Irma Töpfer aus Schlesien“, im Jahr zuvor „Lokführer der Todeszüge“. Der 58-Jährige leitet das Delitzscher Averosa-Institut, das in Sachen Qualität in der Pflege berät. Seine Romane veröffentlicht er unter dem Pseudonym John Wyttmark. Gerade das Erleben der hochbetagten Menschen inspirierte ihn, Schicksalen aus der Kriegszeit nachzuspüren.

Jens Frieß mit einem Probedruck seines Holocaust-Romans „Lokführer der Todeszüge". Quelle: Heike Liesaus

Anlass für seine aktuelle Arbeit war das Schicksal einer Frau, die zu frühen DDR-Zeiten in die Psychiatrie kam. Es war klar: Pfleger damals mussten vielfach bereits zu Nazizeiten im Einsatz gewesen sein. Sie mussten das systematische Töten von Kranken miterlebt und mitgetragen haben. Bei seinen Recherchen stieß Frieß auf Christian Wirth. Dieser war als SS-Sturmbannführer nicht nur maßgeblich an der Organisation dieser Massenmorde beteiligt, sondern zudem Inspekteur von Lagern für die systematische Vernichtung der Juden und Roma in Polen. Wie konnten Menschen innerhalb dieses Systems funktionieren, es mitgestalten? Und wie kommen Menschen dazu, ihren Geist dafür einzusetzen, Millionen Menschenleben effizient zu vernichten?

Es ist schon jetzt klar, dass dieser neue Roman bisher Frieß’ umfangreichster wird. Schon sind mehr 600 Seiten geschrieben. Der Roman „Costermano – das Leben des Christian Wirth“ soll 2022 erscheinen.

Eindrücke aus der Kindheit und dem Lockdown

„Kleine Stadt mit Geschichte(n)“ heißt die umfangreiche Chronik, die Hartmut Finger über seine Heimatstadt Dahlen geschrieben hat. Bis zum Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts reicht das Werk. Der zweite Band ist in Planung, wird aber in absehbarer Zeit nicht vollendet werden können – weil ihm wichtige Quellen zur Recherche nicht zugängig sind. Nicht verzichten muss er dagegen auf klassische Schreibgeräte. Er sammelt Schreibmaschinen, Texte entstehen inzwischen allerdings am PC.

Hartmut Finger schrieb zuletzt Kurzgeschichten – allerdings am PC, die Schreibmaschinen sammelt er. Quelle: Christian Kunze

Untätig ist er indes allerdings nicht – sein nächstes Buch soll eine Sammlung von Kurzgeschichten werden – diese auf einen Nenner zu bringen, wird jedoch schwierig. Da wechseln sich Kindheits- und Jugenderinnerungen mit Alltagsbeobachtungen der jüngeren Gegenwart und expliziten Eindrücken aus dem ersten Corona-Lockdown ab. All das ist mal witzig, mal melancholisch, aber immer subjektiv. „Der große Reiz der Kindheitserinnerungen liegt beispielsweise darin, dass ich dort mit fast einem halben Jahrhundert Abstand auf meine Mitmenschen, die Umwelt und mich selbst zurückblicke – das ist dann vor allem für Gleichaltrige aus dem Bekanntenkreis interessant.“ Kostproben gab es bereits bei der Veranstaltung „Entschuldigung, lesen Sie noch?“ in Oschatz. Wann das Buch herauskommt, steht noch nicht fest. Zur Zeit wird das Sammelsurium Korrektur gelesen.

Die Welt der Elfen und der Magie

Es sind Mädchen und junge Frauen, um die es sich in den Werken der Bad Dübener Hobby-Autorin Stephanie Weichhold dreht. Und das ist auch in den neuesten Büchern so, die die 32-Jährige im letzten Jahr veröffentlicht hat. Im Juli erschien „Kalinew – Das Schicksal der schwarzen Elfe“, in dem Roman-Heldin Elara im Mittelpunkt steht. Schon damals kündigte die Erzieherin an, ihre Kinderbuchreihe fortsetzen zu wollen. Seit September ist Band 3 von „Im Auge des Wolfes“ auf dem Markt. Im Frühjahr 2019 war der erste Band erschienen – zwei weitere sind noch geplant, „vielleicht werden es sogar sechs“.

„Kalinew – Das Schicksal der schwarzen Elfe“ ist der Titel des 12. Buches der Bad Dübener Hobby-Autorin Stephanie Weichhold. Quelle: privat

Ideen gehen der Selbst-Herausgeberin, die beim Aufsatz-Schreiben in der 4. Klasse merkte, dass es ihr liegt, Gedanken in Worte zu fassen, jedenfalls nicht aus. Auch nicht in diesen schwierigen Monaten. Das Schreiben gebe ihr Kraft, sich von ständig aufploppenden Negativ-Schlagzeilen nicht zu sehr beeinflussen zu lassen.

Aktuell arbeitet Stephanie Weichhold an einem neuen Fantasy-Roman, „aber nicht ganz so, wie man es bisher von mir gewohnt war.“ Viel verraten wolle sie noch nicht. Die Magie werde auf jeden Fall wieder eine große Rolle spielen, zudem gehe es um Themen wie Gewalt gegen Frauen und ein schwieriges Vater-Tochter-Verhältnis.

Delitzsch zum Gruseln

Die Delitzscher Autorin Bianca Dittmann, die im Sommer unter ihrem Mädchennamen Bianca Eckenstaler ihren ersten Roman „Verschlüsselt – Geheimnisse einer Stadt“ veröffentlicht hat, ließ es mit dem Nachfolger zunächst ruhig angehen. „Derzeit schreibe ich an keiner weiteren Geschichte, da mir die Zeit fehlt“, berichtete sie noch kurz vor Weihnachten. Schon über die Feiertage sollte es jedoch losgehen. Denn sie habe für zwei Geschichten Material – es geht um einen Krimi und eine Gruselgeschichte in Delitzsch.

Die Delitzscher Buchautorin Bianca Dittmann. Quelle: privat

Bianca Dittmann ist 43, hat lange Zeit an einer Berufsschule in Leipzig gearbeitet und nun bei einer Bank in Delitzsch eine neue Wirkungsstätte gefunden. Sie engagiert sich in der Bürgerinitiative Menschenskinder.

Die Tote in der Bibliothek

Die Krimiautorin Cathrin Moeller („Wolfgang muss weg!“, Mordsacker-Reihe) berichtet, dass 2020 auch in der Buchbranche alles coronabedingt länger gedauert habe. „Es war schwer, sich bei dem ständigen Hin und Her aufs Schreiben zu konzentrieren“, gibt die Autorin aus dem Delitzscher Ortsteil Laue zu. Aktuell arbeitet sie an einer Leseprobe für ein neues Krimiprojekt, bei dem es um eine unbekannte Tote in einer abgebrannten Stadtbibliothek geht – mehr darf noch nicht verraten werden.

Cathrin Moeller feilt schon an einer neuen Geschichte. Quelle: privat

Cathrin Moeller hatte vor fünf Jahren gleich mit ihrem Debüt „Wolfgang muss weg!“ im Alter von 51 Jahren einen Hit auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Die Delitzscherin ist Erzieherin, Diplomsozial- und Theaterpädagogin und hat die Theaterakademie Sachsen mitgegründet. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist bereits Oma.