Von Wald zu Wald – ein Straßennetz für Wildkatzen quer durch Nordsachsen

Wermsdorf/Dahlen

Ein Netz grüner Korridore, das die Wälder der Region – beziehungsweise die verbliebenen Waldinseln – miteinander verbindet. Das ist das Ziel des seit zwei Jahren laufenden Projekts „Rettungsnetz Wildkatze“ des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) in Sachsen. Im Wildkatzen-Büro des BUND in Leipzig arbeiten Projektleiterin Almut Gaisbauer, die Projektkoordinatorinnen Theresa Warnk und Marlen Schmid sowie die Bundesfreiwilligendienstleistende Nora Vahar-Matiar. Sie werden von vielen ehrenamtlichen Helfern unterstützt.

Projektkoordinatorin Theresa Warnk bereitet einen Lockstock für Wildkatzen vor. Quelle: BUND

Auf einer großen Karte haben die Projektmitarbeiter bereits festgehalten, wo in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig Korridore entstehen können: In Nordsachsen beispielsweise von der Dübener Heide über den Großen Teich in Torgau zur Dahlener Heide, von der Dahlener Heide zum Wermsdorfer Forst, von der Dübener Heide in die Annaburger Heide ganz im Nordosten des Landkreises. Und auch die Seen um Delitzsch könnten über Korridore einen „Anschluss“ für Wildkatzen an die Dübener Heide und den Leipziger Auwald erhalten. „Die Wildkatzen wandern derzeit aus Sachsen-Anhalt und dem Harzer Vorwald nach Nordsachsen ein“, so Projektleiterin Almut Gaisbauer.

Die erste Spur: eine überfahrene Katze

Im Landkreis Leipzig sehen die Naturschützer für die Zukunft Korridore zum südlichen Neuseenland, die von der Dahlener und der Dübener Heide aus quer durch den Landkreis führen. Und die weiter reichen bis hinunter ins Vogtland – dorthin, wo 2011 erstmals wieder Wildkatzen im Freistaat Sachsen nachgewiesen wurden.

So soll einmal das Netz der Korridore in Sachsen aussehen. Die grünen Punkte stehen für bereits erfolgte Wildkatzennachweise. Quelle: Grafik: BUND

Doch auch in der Dübener Heide ist die Wildkatze inzwischen wieder angekommen. Im September 2015 entdeckte Nabu-Naturschützer Dieter Selter an der B 183 in der Dübener Heide eine überfahrene Katze am Straßenrand, die anders aussah als eine Hauskatze. Die Katze wurde daraufhin genetisch und morphologisch analysiert. „Beide Analysen bestätigten, dass es sich bei dem jungen Kater um eine natürlich eingewanderte Wildkatze handelte.“

Wildkatzen in Deutschland Wildkatzen leben zurückgezogen vor allem in naturnahen Laub- und Mischwäldern. Die Ansprüche einer Wildkatze an den Lebensraum sind hoch – je vielfältiger und strukturreicher der Wald, desto besser. Die scheuen Tiere benötigen Baum- und Felshöhlen, Wurzeln und abgestorbenes Geäst als Versteck. Im Wald sind die Tiere verborgen, kleine Wiesen und ruhige, heckenreiche Säume am Waldrand sowie naturnahe Wasserläufe dienen als Jagdrevier, wo sie ihre Hauptbeute finden: Mäuse. Nur bei ausreichender Deckung durch Hecken und Gebüsch, wagen sich Wildkatzen aus dem Wald heraus. Heutzutage droht den Wildkatzen eine neue Gefahr: Der Verlust und die Zerschneidung der Lebensräume durch Verkehr, Landwirtschaft und Siedlungen. Übrig geblieben sind isolierte Wälder, die wie Inseln verstreut in der Landschaft liegen. Die dortigen Wildkatzenpopulationen sind klein und entsprechend anfällig für Inzucht und Krankheiten. Zudem fallen viele, vor allem junge und unerfahrene Wildkatzen dem Straßenverkehr zum Opfer. Die Wiedervernetzung der Wälder soll durch die Pflanzung grüner Korridore aus Büschen und Bäumen erfolgen. Dadurch wäre das Überleben der Wildkatze langfristig gesichert.

Bei einem Monitoring im Jahr 2016 in der Dübener Heide konnte dann ein weiterer Kater nachgewiesen werden. „Aktuelle Forschungen ergaben, dass Kater wanderfreudiger sind als Weibchen. Die Tiere breiten sich in Sachsen-Anhalt aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich auch hier wieder ansiedeln werden“, sagt Almut Gaisbauer. „Mit einer Vernetzung der Wälder würden wir der Wildkatze hier optimale Bedingungen schaffen. Doch Bäume wachsen nicht in einem Jahr. Die Korridore sollten schon stehen, damit die Tiere durchwandern können und nicht erst warten müssen. Wir brauchen die Natur und Wälder. Unsere Waldgebiete sind zu klein, damit sie sich funktional entfalten zu können. Es muss zwischen den Wäldern einen Austausch geben. Und dabei geht es nicht nur um die Wildkatzen, sondern auch um alle anderen Waldarten. Es ist ein Projekt der biologischen Vielfalt.“

Überraschung im Auwald

2015 gab es auch im Leipziger Auwald einen Hinweis aus der Bevölkerung. Auf dem Bild einer Wildkamera war eine Wildkatze zu sehen. Diese erkennt man besonders am buschigen Schwanz, dem dunklen Aalstrich auf dem Rücken sowie der stark verwaschenen Fellzeichnung. So wurde ein Lockstock aufgestellt. Anhand der Haarproben konnte der Nachweis erbracht werden. Das flächendeckende Monitoring wird seit 2016 durchgeführt und es werden jährlich um die acht verschiedene Tiere nachgewiesen. „Wir waren über die Ergebnisse sehr überrascht, da dort im Auwald oft sehr viele Leute unterwegs sind. Auch jetzt sind noch elf Kameras an verschiedenen Lockstöcken aufgestellt“, sagt Almut Gaisbauer. Dies zu stemmen sei nur durch die vielen freiwilligen Helfer möglich. „Es ist ein Mitmach-Projekt. Wir haben fast 70 Freiwillige über ganz Sachsen verteilt. Und es können immer wieder neue hinzukommen. Am 25. und 26. April ist beispielsweise ein Einführungsseminar für Wildkatzenbotschafter in der Region Wermsdorf geplant. Details dazu gibt es zeitnah auf unserer Homepage. Wir bieten Seminare, Ausflüge und Weiterbildungen an. Wir freuen uns immer über Interessenten, die Teil unserer Wildkatzenfamilie sein wollen.“

Runder Tisch

Und auch die Menschen in den betroffenen Regionen, wo einmal die Korridore hindurchführen könnten, sollen mitgenommen werden. So wird beispielsweise am Sonnabend in Hohburg in der Gemeinde Lossatal ein Runder Tisch zum Thema „ Wildkatze und Waldverbund“ stattfinden. „Denn mit Hilfe der lokalen Bevölkerung und Akteuren könnte in den Gemeinden Dahlen in Nordsachsen und Lossatal im Landkreis Leipzig eine solche Verbindung als grüner Korridor aus Bäumen und Büschen zwischen den Waldgebieten Dahlener Heide und Wermsdorfer Forst entstehen“, sagt Theresa Warnk. Damit soll der Wildkatze und anderen Waldbewohnern wieder eine Wanderung zwischen den Gebieten ermöglicht werden. „Dies kann allerdings nur gelingen, wenn wir alle zusammen daran arbeiten, mögliche Ziele, Konflikte und Lösungen erörtern und die Ergebnisse als gemeinsame Grundlage für einen lokalen Waldverband ansehen.“

Überdies soll mit allen Interessenten und Experten an den Thementischen Korridorpflanzungen im Offenland und Forst sowie Jagd beraten werden. „Wichtig dabei ist, dass die Interessen aller gewahrt werden und der Korridor gemeinsam mit allen Akteuren konsensfähig und nachhaltig zum Wohle der Wildkatze und anderer Waldbewohner geplant und umgesetzt wird“, so Warnk. Um das zu ermöglichen, ist der Workshop besonders wichtig. Dafür wurde recherchiert und die Frage beantwortet: „Wer ist vor Ort beteiligt?“ Landeigentümer, Bewirtschafter, Politiker, lokale Jäger und Förster. „Wir wollen alle darauf aufmerksam machen, damit sich auch jeder beteiligen kann und keiner ausgeschlossen wird. Wir nehmen uns für die brennenden Themen Zeit, wollen nach einer kurzen Vorstellung schnell in die Gesprächsrunden gehen.“ Wenn alle wichtigen Punkte zusammengetragen wurden, kann ein Konzept erarbeitet und später ein möglicher Korridorverlauf vorgeschlagen werden.

Die Veranstaltung findet am Sonnabend, zwischen 10 und 15 Uhr, im Kulturhaus Hohburg (Am Lossatal 7 in 04808 Lossatal) statt. Weitere Infos unter www.bund-sachsen.de/termine

Von Kristin Engel