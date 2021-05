Von der Klinik für Bombenopfer zum Lost Place – das Bad Dübener Waldkrankenhaus

Bad Düben

Im Laufe des Jahres werden die Gebäuderuinen des ehemaligen Waldkrankenhauses in der Reinharzer Straße im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle verschwinden. Mit dem Abriss und der geplanten Wohnbebauung endet eine spannende Klinikgeschichte an diesem besonderen Standort.

Vom Behelfskrankenhaus zum Fachzentrum für Orthopädie

Alles begann einst im Jahr 1942. Mitten in der Dübener Heide, zwischen Reinharzer Straße und Spatenweg, startete man mit dem Bau eines sogenannten Behelfskrankenhauses für Bombenbeschädigte des Zweiten Weltkrieges. Um Angriffe aus der Luft zu vermeiden und zur Tarnung wählte man ein Gelände, das von dichten Baumschonungen umgeben war. Es wurde eine Anlage mit Gebäuden in großem Abstand zueinander errichtet, beispielsweise um das Übergreifen von Flammen in einem Brandfall zu vermeiden. Ein Großteil der Gebäude wurde eingeschossig erbaut. Alle Gebäude waren in einem Halbrund, mit einem Verkehrsgang sowie untereinander verbunden angeordnet. Somit konnten alle spezifisch wichtigen Gebäude wie Aufnahme, Verwaltung, Stationen, Röntgen, Operationssaal, Küchentrakt und Schlosserbereich unmittelbar verknüpft werden.

Nur Ruinen blieben vom Waldkrankenhaus. Quelle: Steffen Brost

Nach dem Krieg diente der Komplex als Allgemeines Krankenhaus mit Schwerpunkt Chirurgie und Gynäkologie. 1946 wurde aus dem Ausweich- das Waldkrankenhaus. Die Klinik wurde in den Folgejahren umgerüstet und auf die Behandlung von Tuberkulosekrankheiten vorbereitet. Ab 1947 bot man hier kostenlose Untersuchungen an. Da sich damals die Lungenkrankheit immer schneller ausbreitete, musste ein Ausbau der Kapazitäten umgesetzt werden.

Die Gebäude der ehemaligen Klinik sind marode. Quelle: Steffen Brost

Das Krankenhaus wurde 1949 zur Fachklinik und Landes-Tuberkulose-Heilstätte für Sachsen-Anhalt (Bad Düben gehörte damals noch zum Land Sachsen-Anhalt) und firmierte unter dem Namen „Waldkrankenhaus Bad Düben – Heilstätte und Klinik für Lungenkrankheiten“.

Diese Ansichtskarte zeigt das Waldkrankenhaus in den 1970er Jahren. Quelle: Steffen Brost (Repro)

Im Jahr 1971 wandelte man den Komplex in ein Fachzentrum für Orthopädie um. Das Waldkrankenhaus war zu DDR-Zeiten eine besondere Adresse für die Behandlung von orthopädischen Erkrankungen. Viele Sportler aus aller Welt ließen sich damals in Bad Düben erfolgreich behandeln.

Viele Versuche, das alte Klinikgelände zu entwickeln

1995 wurde das Fachkrankenhaus am alten Standort aufgegeben, da vom Betreiber nahe des Kurparks ein neues, moderneres Krankenhaus mit angrenzender Reha-Klinik errichtet wurde. Seitdem verkommt das Areal. Als sogenannter Lost Place suchten und suchen bis heute Fotografen hier nach einem tollen Schnappschuss in dem stillgelegten Objekt.

Die Gänge in den Stationen sowie solche ehemaligen Warte- und Aufenthaltsbereiche des Waldkrankenhauses warten nun auf den Abrissbagger. Quelle: Steffen Brost

1998 plante der damalige Bad Dübener Orthopädiemechanikermeister Gotthard Neubert mit einer Investorengruppe eine lockere Bebauung des alten Klinikareals mit rund 60 Eigenheimen. Gemeinsam mit einem Architekt steckte der Kurstädter viel Geld und Zeit in einen Bebauungsplan. Doch ohne Erfolg. Das größte Problem war, dass das Areal wieder formal zu einem Waldgebiet wurde. Erst 1999 gab es grünes Licht für die notwendige Umwidmung. Zu spät für die Waldkrankenhaus-Interessenten.

Osteuropäer auf Gelände entdeckt

2008 ersteigerte die Ferienfreizeiten GmbH Dinslaken das 74 000 Quadratmeter große Gelände für 15 000 Euro. Ideen, etwas zu machen, gab es viele. Von einem Sportzentrum über ein Naturkraftwerk bis hin zu einer Wohnbebauung mit preiswerten Reihenhäusern war damals die Rede. Umgesetzt wurde keines der Vorhaben.

Ins Gerede kam der damalige Besitzer im Februar 2015. Bei einem Brandeinsatz der Feuerwehr auf dem Gelände wurden vier Osteuropäer entdeckt, die sich in einem leeren Raum einer ehemaligen Krankenstation häuslich eingerichtet hatten. Wie später herauskam, handelte es sich bei den Männern laut Besitzer um ein Abrisskommando, das Teile der Gebäude im Auftrag des Grundstücksbesitzers mit Hammer und Meißel abriss.

Der ehemalige Operationstrakt der Klinik. Hier fanden tausende Operationen statt. Auch viele berühmte Sportler wurden hier erfolgreich behandelt. Quelle: Steffen Brost

Über die Jahre vergammelten die Stationen und Teile des Daches brachen ein. Immer wieder tummeln sich bis heute vor allem Jugendliche in den leeren Stationen und verewigen sich in den leeren Räumlichkeiten mit zahlreichen Graffiti, darunter auch richtige kleine Kunstwerke.

Überall in den ehemaligen Stationsräumlichkeiten des alten Waldkrankenhauses gibt es Graffiti. Manche sind eher Schmierereien, aber viele sind auch kleine Kunstwerke. Quelle: Steffen Brost

Im August 2020 kaufte die Ost-West Bau und Grund Immobilien GmbH aus Duisburg für einen mittleren sechsstelligen Betrag das Gelände samt Klinikruine vom Vorbesitzer. Die ersten Arbeiten zur Umgestaltung des Areals begannen zeitnah und so wurde der ehemalige und über die Jahre zugemüllte Feuerlöschteich zu einem schicken Biotop umgestaltet. Der Eigentümer plant für die Gesamtgrundstücksfläche unter Berücksichtigung von festgelegten Waldflächen und in Abstimmung mit der Stadt Bad Düben eine offene Wohnbebauung. Zur Erstellung eines notwendigen Bebauungsplanentwurfs und des späteren Bebauungsplans, ist ein regionales Planungsbüro bereits beauftragt.

Gabriele Mehrer erinnert sich

Eine, die ihr ganzes Arbeitsleben im Waldkrankenhaus verbrachte, ist Gabriele Mehrer aus Bad Düben. Sie erlebte sowohl das alte, wie später auch das neue Waldkrankenhaus. Sie stand bei rund 40 000 Eingriffen am Operationstisch. Die heute 67-Jährige fing am 1. September 1972, damals gemeinsam mit Chefarzt Dieter Jungmichel, in der Klinik in der Hammermühle an. Erst als Krankenschwester auf den Stationen, später als OP-Schwester. „Ich verbinde mit der Zeit meine Jugend und die Anfangsjahre meiner beruflichen Karriere“, erzählte Gabriele Mehrer. Die meiste Zeit verbrachte die Bad Dübenerin in den Operationssälen, stand meistens ihrem damaligen Chef Dieter Jungmichel und später seinem Nachfolger Christian Melzer als leitende OP-Schwester zur Seite.

Die ehemalige Leichenhalle auf dem Waldkrankenhausgelände könnte nach Angaben des neuen Eigentümers erhalten bleiben. Quelle: Steffen Brost

„Ich blicke mit Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. Wir haben viel entwickelt. In der Bad Dübener Klinik haben wir damals als erstes die Athroskopie eingeführt. Es war eine spannende und aufregende Zeit“, so Mehrer. 1995 ging es von einem Tag auf den anderen in die neue Klinik am Kurpark. Der Abschied schmerzte. „Aber unser Chefarzt operierte nahtlos weiter. So dass man dem alten Waldkrankenhaus gar nicht groß nachtrauern konnte. Aber es wird mir immer in toller Erinnerung bleiben.“

