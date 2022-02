Von der Politik ins echte Leben: Der Nordsachse Marian Wendt ist geerdet

Torgau

Acht Jahre lang saß der Torgauer CDU-Politiker Marian Wendt für den Landkreis Nordsachsen im Bundestag in Berlin. Nun hat sich der gebürtige Torgauer jedoch vorerst von der politischen Bühne zurückgezogen, um einen Richtungswechsel einzuschlagen – Anfang Januar hat er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter begonnen.

„Im echten Leben ankommen“

Im Leben des 36-Jährigen hat in den letzten Monaten des vergangenen Jahres ein großer Umbruch stattgefunden. „Ich habe ganz bewusst eine klare Veränderung angestrebt. Der Bundestag ist wie eine Art eigene kleine Gesellschaft. Mir war wichtig, wieder im ‚echten Leben‘ anzukommen“, erklärt Wendt den Schritt.

Seit dem Ausbildungsbeginn habe er schon viel dazu gelernt, nicht nur über die Arbeit im Rettungswagen, sondern auch viel Zwischenmenschliches. „Dort bin ich nicht der ehemalige Bundestagsabgeordnete, sondern einfach nur ein Auszubildender, der gerade viel Neues lernt. Das hat mich sehr geerdet.“

Als Kind gern anderen geholfen

Bereits im November wagte Wendt einen ersten großen Schritt und erfüllte sich einen lang gehegten Lebenstraum. Als Teil einer Crew war er drei Wochen auf hoher See unterwegs und segelte über den Atlantik. „Da habe ich erstmal gemerkt, wie klein und unbedeutend man ist. Etwas, was mir auch die Ausbildung noch einmal klar gemacht hat. Als Politiker hängt nicht tagtäglich das Leben von Menschen von meinen Handlungen ab – im Krankenwagen ist das ganz anders.“

Diese Erfahrung, sich klein zu fühlen, ist aber für den CDU-Politiker keine negative – ganz im Gegenteil. Er empfindet den Schritt vom Bundestagsabgeordneten zum Rettungssanitäter nicht als Down-grade, sondern als große Bereicherung.

Schon als Kind habe er gern anderen geholfen, erzählt er. Zudem ist er seit Jahren ausgebildeter THW-Helfer.

Zwischenprüfung bestanden

Doch bevor es für ihn so richtig losgeht, muss der Torgauer in Berlin die Schulbank drücken. „Ich habe vor Kurzem erst meine Zwischenprüfung erfolgreich bestanden und mache nebenbei noch einen kleinen Lkw-Führerschein“, erzählt Wendt stolz. Im März geht es dann erstmal zurück in die Heimat, denn dann startet sein Praktikum im Torgauer Kreiskrankenhaus. Wenn er seine Ausbildung im April abgeschlossen hat, will er auch erstmal eine Zeit als Rettungssanitäter arbeiten, ob in Torgau oder in Berlin steht für Wendt aber noch nicht fest und hängt von den Angeboten ab.

Aus neuen Einblicken und Sichtweisen will er auch viel für seine zukünftige politische Arbeit mitnehmen. Ab Herbst geht es für Marian Wendt auch auf der Politikebene weiter. Was genau er plant, verrät der 36-Jährige aber noch nicht.

Von Laura Krugenberg