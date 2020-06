Vorfahrtsfehler: Verletzte bei Unfall in Bad Düben

Bad Düben

Zu einem folgenschweren Vorfahrtsfehlerkam es am Mittwochmittag auf der Kreuzung Schmiedeberger Straße/Ecke Postweg in Bad Düben. Der 89-jährige Fahrer eines Renault wollte auf dem Postweg kommend die Schmiedeberger Straße in Richtung Aldi-Supermarkt überqueren. Dabei beachtete er einen von links kommenden BMW nicht und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Fahrbahn gesperrt

Die beiden Insassen des BMW mit Leipziger Kennzeichen wurden dabei schwer verletzt. Auch der 89-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Notarzt und Rettungssanitäter kümmerten sich an der Unfallstelle um die Verletzten. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Kameraden der Bad Dübener Feuerwehr sicherten mit der Polizei die Unfallstelle.

Anzeige

Zur Galerie Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmittag an der Kreuzung Schmiedeberger Straße/Ecke Postweg in Bad Düben.

Am BMW entstand Totalschaden. Die Höhe des Unfallschadens am Renault konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Fahrbahn aus Richtung Bad Schmiedeberg blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Steffen Brost