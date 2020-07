Vorhang auf für Bad Dübens Grünes Kino

Bad Düben

In den Sommermonaten verwandelt sich der Innenhof des Naturparkhauses Bad Düben in ein Freiluftkino. Nach der als Outdoor-Event geplanten Auftaktveranstaltung im Juni, die regenbedingt kurzerhand zum Indoor-Abend wurde, geht es nun am 10. Juli weiter. Gezeigt wird ab 21.30 Uhr ein berührender Dokumentarfilm über den großen Traum zweier Menschen, der ihnen alles abverlangt und zugleich alles gibt. Ein inspirierendes Filmerlebnis für alle Natur-, Tier- und Freiheitsliebhaber. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der Filmtitel nicht veröffentlicht werden. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Bei schlechtem Wetter findet die Filmvorführung im Innenbereich statt. Der geplante Getränke- und Popcornverkauf kann aufgrund der Corona-Hygieneauflagen nicht stattfinden.

Bufdi Steffi Schenk organisiert die Abende

Organisatorin der Kino-Abende ist Steffi Schenk, die bis Mitte 2021 ihren Bundesfreiwilligendienst beim Verein Naturpark Dübener Heide leistet. Die Idee: Von Frühling bis Herbst gibt es einmal im Monat ein Grünes Kino im Hof des Naturparkhauses, das Filme rund um das Thema Natur und Umwelt zeigt. Losgehen sollte es eigentlich schon im März, wegen der Corona-Pandemie musste das aber verschoben werden. Zum Premierenabend vor vier Wochen flimmerte „Mehr als Honig“ über die Leinwand – ein Naturdokumentarfilm aus dem Jahr 2012, der das Leben und Wirken der Bienen veranschaulichte.

Informationen zum Film gibt es beim Veranstalter. Anmeldung erforderlich unter 034243 72993 oder per E-Mail an naturparkhaus@naturpark-duebener-heide.com. Besucherzahl aufgrund Corona-Hygieneauflagen begrenzt. Besucher müssen ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift und Telefonnummer) am Einlass hinterlegen.

Von ka