Bad Düben

Ein Trickbetrüger hat in Bad Düben einem hilfsbereiten 84 Jahre alten Mann 50 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sprach der unbekannte Täter den Senior am Dienstagmittag, gegen 11.45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Dommitzscher Straße an. Er verwickelte den Rentner zunächst in ein Gespräch und bat ihn dann darum, ihm einen Euro in zwei 50-Cent-Münzen zu wechseln. Arglos zückte der 84-Jährige daraufhin seine Geldbörse, um der Bitte nachzukommen. Der Unbekannte habe dem Senior jedoch unbemerkt einen 50-Euro-Schein aus dem Portemonnaie gezogen und sei dann schnell verschwunden, berichtete die Polizei weiter. Als der 84-Jährige später die Tat bemerkte, erstattete er Anzeige. Nun ermitteln die Beamten wegen Diebstahls.

Polizei warnt

Aufgrund dieses aktuellen Falls warnt die Polizei noch einmal die Bürgerinnen und Bürger vor solchen Trickdieben, die sich besonders das Vertrauen von älteren Mitmenschen erschleichen, um dann in einem für sie günstigen Moment mit einem schnellen Griff in die Geldbörse oder in die Tasche an das von ihnen begehrte Diebesgut zu gelangen.

Von lvz