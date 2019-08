Schnaditz

Mit einem Themenabend im Schloss Schnaditz erinnert Bad Düben am Dienstag ab 18 Uhr im ehemaligen Vereinsraum im Erdgeschoss des Ostflügels an die Verhaftung des Generalmajors a.D. Hans Oster vor 75 Jahren. Der Chef der Zentralabteilung der Abwehr beim Oberkommando der Wehrmacht war als Verbindungsoffizier der Verschwörung gegen Hitler enttarnt, im Juli 1944 im Schloss verhaftet und im April 1945 im Vernichtungslager Flossenbürg zusammen mit weiteren Mitgliedern der Widerstandsgruppe hingerichtet worden.

Sachsens Justizminister kommt

Sebastian Gemkow. Quelle: Andre Kempner

Zu hören ist ein Vortrag zum Thema: Militärischer Widerstand in Sachsen. Flankiert wird der Abend von einer Ausstellung des Freistaates Sachsen. Einer der Gäste an diesem Abend ist Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU), der über seinen familiären Hintergrund spricht. Denn Hans Oster war sein Urgroßonkel. Er präge seine Familie bis heute, so Gemkow.

Hans Oster. Quelle: Bundesarchiv

Suche nach Käufer für das Schloss läuft

Das Schloss steht nach der Rückabwicklung des Kaufvertrages mit einer amerikanischen Investorengruppe und der Zwangsräumung kurz vor Weihnachten 2018 leer, die Suche nach einem Käufer läuft. Bewerber würde es immer mal wieder geben. Zuletzt hatte die Stadt als derzeitige Eigentümerin der dreiflügeligen, stark sanierungsbedürftigen Schlossanlage den Innenhof von Müll beräumt und gesichert.

Zu haben sind in diesem Zusammenhang übrigens noch etliche gebrauchte Pflastergranitsteine. Diese stehen für Selbstabholer zum Verkauf. Die Menge wird auf 600 Stück geschätzt. Das Mindestangebot liegt bei 1000 Euro. Interessenten melden sich bei der Stadtverwaltung Bad Düben, Markt 11, unter dem Betreff: „Gebot Granitsteine“. Die Angebotsfrist endet am Mittwoch, dem 21. August.

Von kathrin Kabelitz