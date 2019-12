Bad Düben

Geschenke gibt es für die Bad Dübener Feuerwehr in diesem Jahr schon vor Weihnachten. Die Sparkassenversicherung Sachsen hat an die Stadt Bad Düben für die Feuerwehr jetzt eine Wärmebildkamera übergeben.

Wiederholte Unterstützung

Das Ganze hat eine Vorgeschichte: Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) nutzte die Chance, bei einer Tagung der Sparkassenversicherung einen Antrag auf diese Sonderleistung zu stellen. Die Versicherung unterstützt schon seit acht Jahren Kommunen, die bei ihr versichert sind, mit sinnvollen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr. So gab es in der Vergangenheit für Wehren in anderen Orten schon ein Hohlstrahlrohr, einen mobilen Rauchvorhang oder auch eine Staustufe zum Anstauen von Löschwasser im fließenden Gewässern. Diesmal kam die Kurstadt in den Genuss, die in Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee drei Stadtteilwehren hat und bisher über eine Kamera verfügte. Für die Unterstützung muss die Stadt nichts bezahlen, es gibt nur die Auflage, dass jeder Feuerwehrstützpunkt nur ein Gerät erhalten darf.

Für Einsatzalltag

Die Wärmebildkamera, die auf dem freien Markt etwa 2500 Euro kostet, ist für den alltäglichen Gebrauch im Einsatz gedacht. Wichtigste Funktion: Mit einer solchen Technik können bei einem Gebäudebrand vermisste Personen gesucht und gefunden werden. Auch für die Orientierung im Brandeinsatz ist sie für die Kameraden hilfreich, wenn sie beispielsweise entscheiden müssen, ob sie eine Tür öffnen können oder nicht. Die Kamera liefert wichtige Informationen, welche Temperaturen dahinter herrschen. Auch bei der Nachkontrolle von Bränden ist die Wärmebildkamera sinnvoll. Das Auffinden von noch vorhanden Glut-Nestern bei einem Waldbrand zum Beispiel wird enorm erleichtert. Wärmebildkameras sind zudem ein Instrument für die Arbeitssicherheit der Einsatzkräfte, sie reduzieren die Sturz- und Absturzgefahr; machen Bausubstanz im Rauch sichtbar, Sicherheitstrupps finden im Notfall die verunfallten Kameraden schneller.

Die Kameras wandeln Infrarot-Strahlung in elektronische Signale um und machen diese für das menschliche Auge sichtbar.

Von Wolfgang Sens