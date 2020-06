Wald brennt bei Pressel – Feuerwehren stundenlang im Einsatz

Pressel

Wegen eines Waldbrandes größeren Ausmaßes waren vom späten Freitagnachmittag bis in die frühen Morgenstunden am Samstag zahlreiche Feuerwehren des Landkreises Nordsachsen in der Region um Pressel im Einsatz. Zwischenzeitlich waren rund 125 Kräfte verschiedener Wehren vor Ort. Der Brandort lag in der Nähe des Presseler Teiches.

Einsatz dauert rund 11 Stunden

Die Löscharbeiten dauerten über rund 11 Stunden an, aufgrund zahlreicher Glutnester und des Torfbodens wurden neben Einsatzkräften aus Bad Düben auch Kameraden aus Mockrehna, Eilenburg, Görschlitz, Pristäblich sowie das Tanklöschfahrzeug der Bad Dübener Stadtteilfeuerwehr Tiefensee alarmiert.

