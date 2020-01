Waldrallye: Zscheppliner Schüler lernen in der Natur

Noitzscher Heide

Strahlend blauer Himmel und Temperaturen knapp unter null Grad. Ideale Bedingungen für einen besonderen Tag in der Natur. Dritt- und Viertklässler aus der Grundschule Zschepplin gingen jetzt einen Tag nicht in ihre gewohnten Klassenzimmer, sondern mitten in die Natur. Ziel des Ausfluges war der Jagdbezirk Noitzscher Heide vor den Toren der Stadt Bad Düben, wo sie am Projekt „ Lernort Natur“ teilnahmen. Für die 40 Mädchen und Jungen hatten die Jäger des Jagdverbandes Delitzsch einen spannenden Tag im Wald organisiert.

Zweimal pro Jahr Waldrallye

„Seit 2012 starten wir als Jagdverband zweimal pro Jahr eine Waldrallye. Wir haben das Lernort Natur genannt. Die jungen Schüler sollen so eine bessere Beziehung zur Natur herstellen“, sagte Angelika Freifrau von Fritsch, Vorsitzende des Jagdverbandes. Bei der Veranstaltung müssten die Schüler alle ihre fünf Sinne benutzen, es werde die Teamarbeit gefördert, soziale Kompetenz sowie Kommunikationsfähigkeiten würden hergestellt.

Handwerkliches Geschick haben die Dritt- und Viertklässler aus Zschepplin beim Bau von Nistkästen für die Noitzscher Heide bewiesen. Quelle: Steffen Brost

Los ging es am Vormittag. In Gruppen aufgeteilt mussten die Schüler verschiedene Stationen im Waldgebiet Noitzscher Heide anlaufen. Hier erfuhren sie Wissenswertes rund um das Thema Wald. Die erste Station war das Rot- und Damwildgehege von Rudolf Bischoff. An anderen Stationen lernten sie die heimischen Tiere und deren Lebensräume kennen und erfuhren, welche Baumarten im Wald wachsen und wie man sie erkennt. „Im Laufe des Vormittags folgten unter anderen noch Stationen mit Tastboxen, einem Fledermausspiel und Fährtenkunde“, erzählte Mitorganisator Andreas Brückner.

Grünes Klassenzimmer kam gut an

Der Unterricht im Wald kam gut an. „Das war ein toller Tag. Besser als Unterricht in der Schule. Wir haben viel gelernt und auch noch Rehwild gesehen“, erzählte der zehnjährige Oskar Büchel. Auch Lehrerin Juliane Bodenhausen gefiel der Unterrichtstag in der freien Natur. „Das Thema Wald war gerade in der vierten Klasse im Sachkundeunterricht dran. Und für die dritten Klassen war es die Vorbereitung für die kommenden Naturthemen im Unterricht“, sagte die Lehrerin.

Stockbrot am Lagerfeuer

Zum Abschluss des Tages gab es am Mittag in der Jagdhütte leckere Nudeln mit Tomatensoße und als Nachtisch Stockbrot über dem Lagerfeuer. Als alle wieder gestärkt waren, bauten die Grundschüler noch einige Nistkästen mit den Jägern zusammen. Die sollen in den nächsten Wochen an die Bäume im Revier kommen, um neue Nistmöglichkeiten zu schaffen. Denn viele der alten Nisthilfen wurden wie die Bäume Opfer von Stürmen. Allein in der 400 Hektar großen Noitzscher Heide gab es durch die Stürme rund 15 000 Festmeter Bruch sowie etwa 8000 Festmeter Holz, das von Käfern befallen war.

Projekt-Termine sind gefragt

Die Termine zum Projekt „ Lernort Natur“ sind sehr gefragt. Schon in der kommenden Woche findet die nächste Veranstaltung statt. „Wir als Delitzscher Jagdverband wollen mit dem Projekt den Schülern ihre Umgebung näher bringen. Zielgruppen sind vor allem Grundschüler. Mit solchen Aktionen wollen wir das Interesse wecken und notwendiges Wissen in Sachen Natur und Umwelt vermitteln“, sagte Brückner.

„ Lernort Natur“ ist eine Initiative des Deutschen Jagdschutzverbandes für eine außerschulische Natur- und Umweltbildung. Sie wurde im Jahre 1991 im niedersächsischen Stade gegründet.

Von Steffen Brost