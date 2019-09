Waldspaziergang verboten: Bundeswehr übt im Tiglitzer Forst

Bad Düben

Gewehrschüsse, dann folgen Maschinengewehrsalven. In einem Stellungssystem mitten im Tiglitzer Forst bei Bad Düben liegen Soldaten und haben ein feindliches Panzerfahrzeug im Visier. Der Angriff dauert nur wenige Sekunden. Dann ist der Spuk vorbei und das feindliche Fahrzeug vernichtet. Alltag bei den Feldwebelanwärtern der Feldwebel-Boldt-Kaserne. Der Tiglitzer Forst gehört zum Übungsgelände der Delitzscher. Seit 2010 werden hier Feldwebelanwärter ausgebildet.

Wird hier scharf geschossen?

Und dennoch ranken sich seit vielen Jahren immer wieder Gerüchte um das Waldgebiet, östlich der Kurstadt gelegen, auf halbem Weg zwischen Bad Düben und Durchwehna. Einige vermuten sogar, dass hier scharf geschossen wird und schwere Panzertechnik im Einsatz sei. Bei dem Areal handelt es sich um ein Übungsgelände der Bundeswehr. Das Gebiet darf von Unbefugten nicht betreten werden. Bis zur Wende gehörten Teile des Waldgebietes zur Bad Dübener Dienststelle der Nationalen Volksarmee „ Harry Kuhn“.

Auf den zum Teil heute noch bestehenden Kolonnenwegen lernten die NVA-Soldaten damals das Marschieren und in den Wäldern den Kampf gegen den kapitalistischen Feind. Heute befindet sich dort der 640 Hektar große Standortübungsplatz der Unteroffizierschule des Heeres Delitzsch. Fünf Heidedörfer und die Kurstadt Bad Düben grenzen unmittelbar an den Truppenübungsplatz an.

„Die Ausbildung in Theorie und Praxis dauert zehn Wochen. Dabei lernen die Soldaten unter anderem verschiedene Feindbilder und den Umgang damit kennen. Natürlich wird auch geschossen, allerdings nur mit Übungsmunition. Die Munition, die eingesetzt wird, simuliert zum einen nur den Knall und besteht zum anderen aus Plastik- oder Kunststoff“, erklärt Stabsfeldwebel Heiko Kolbe.

Zur Galerie Wer im Tiglitzer Forst bei Bad Düben im Wald spazieren will, trifft auf Verbotsschilder. Die stehen da nicht ohne Grund. Regelmäßig übt hier die Bundeswehr.

Verständigung läuft über Funk

Ausgebildet wird in sogenannten Stellungssystemen mit verschiedenen Kampfständen. Diese befinden sich halb in die Erde eingegraben, so dass nur noch die getarnten Helme der Feldwebelanwärter herausschauen. Über Funk wird sich untereinander verständigt.

Die Gruppe versucht, ein feindliches Fahrzeug auszuspähen, was immer wieder vor dem Stellungssystem hin und her fährt. Damit die Feldwebelanwärter zwischen feindlichen und eigenen Fahrzeugen besser unterscheiden können, haben die feindlichen Autos ein großes rotes Kreuz am Fahrzeug. Dann kommt es wieder angefahren. Ein Soldat gibt das Kommando zum Beschießen. Dann knallt es mehrere Male. Doch das Fahrzeug fährt weiter und verschwindet in einem Waldweg. Die Männer springen aus ihrem Versteck, rennen geduckt über eine Straße und beziehen erneut Position.

Dann kommen die schweren Waffen zum Einsatz. Zwei Panzerfäuste werden in Position gebracht. Dann kommt das Signal zum Schießen. Beide Panzerfäuste werden nacheinander in Richtung des Fahrzeuges abgeschossen. Ein Knall simuliert das Abschießen.

Warnblinker an – der Treffer sitzt

Das Fahrzeug hupt und schaltet die Warnblinker ein. Das Zeichen für einen erfolgreichen Treffer. Hörsaalleiter und Ausbilder Hauptfeldwebel Thomas Kretschmar wertet an Ort und Stelle die Vorgehensweise seiner Männer aus. „Die Übungen müssen sitzen und werden nach dem Lehrgang mit einer Prüfung beendet. Später müssen die ausgebildeten Feldwebel bis zu 30 Soldaten führen“, so Kretschmar.

Unbefugte haben zum Übungsgelände keinen Zutritt. Das steht auf den zahlreichen Hinweisschildern rund um den Tiglitzer Forst. Dennoch kommen den übenden Soldaten gelegentlich auch ein paar Unbelehrbare in die Quere. Die Übungseinheiten finden das ganze Jahr über statt – an sieben Tagen der Woche, in der Regel zwischen 8 und 16 Uhr.

Überall stehen Hinweisschilder

Zahlreiche Hinweisschilder und Schranken sowie rote Flaggen bei Schießeinheiten weisen auf das Betretungsverbot hin. „Unsere Feldjäger patrouillieren regelmäßig hier. Treffen sie auf Personen, sind sie berechtigt, die Personalien aufzunehmen, die dann an das Bundesamt für Infrastruktur- und Umweltschutz weitergeleitet werden. Diese Behörde veranlasst dann ein Bußgeld“, so Kolbe weiter.

Von Steffen Brost