Am Natursportbad in Bad Düben laufen die Arbeiten für den neuen Wanderrastplatz. Dort entstehen bis Ende April 60 Stellplätze für Autos und vier Stellflächen für Wohnmobile. Doch es soll weitere Angebote für Camper und Wanderer geben.

Wanderrastplatz entsteht in Düben – Bau liegt im Plan

Am Natursportbad

