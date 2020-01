Wandersängerin Sabine Kuhnert kommt nach Bad Düben

Bad Düben

Die Sängerin und Entschleunigungsexpertin Sabine Kuhnert hat am 1. Januar ihre Konzertwanderung „Wanderlust statt Alltagsfrust“ gestartet. Diese Tour zu Fuß führt sie mehrere Monate quer durch die Republik, wo sie an verschiedenen Orten musikalische Impulsvorträge und Workshops zum Thema „ Entschleunigung im Alltag“ geben wird. Am 28. Januar erreicht sie Bad Düben.

Mischung aus Konzert und Workshop

Sabine Kuhnert kommt mit einer Mischung aus Konzert und Workshop zum Thema „ Entschleunigung im Alltag“ in die Kurstadt, wird angekündigt. „Wir alle kennen die Situation, unter medialer Reizüberflutung zu leiden und gestresst zu sein. In meinem Workshopkonzert biete ich Lösungen an und gebe Impulse mit auf den Weg. Dazu singe ich selbstkomponierte Lieder“, erklärt die engagierte Mittvierzigerin, die sich mit ihrer Wanderung selbst einen langgehegten Traum erfüllt und Vorbild für andere sein möchte.

Start zu Neujahr

Gestartet am 1. Januar in Fulda, ist sie Richtung Nordosten gewandert. Zuerst standen beziehungsweise stehen Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar und Leipzig auf dem Wanderplan nach Berlin. Dort kommt sie am 10. Februar an und besucht das Kinderhospiz der Björn-Schulz-Stiftung, der ein Teil der Einnahmen zugute kommt. Die Stiftung kümmert sich um Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Krankheiten und deren Familien, die so viel wie möglich der verbleibenden Lebenszeit gemeinsam in ihrer häuslichen Umgebung und nicht in einer Klinik verbringen wollen.

Endziel Chiemsee

Nach dem Aufenthalt in Bad Düben geht’s unter anderem nach Berlin und Hamburg, auf dem Weg zurück nach Süden will sie am 30. Juni ihr Endziel Chiemsee erreichen. Über die Erlebnisse auf ihrer Wanderung schreibt Sabine Kuhnert einen Blog, postet Videos auf Facebook und Instagram und lässt so alle am Thema Interessierten an ihren Erfahrungen teilhaben.

Pioniere für ein entschleunigtes Leben

Sie trifft unterwegs Pioniere für ein entschleunigtes Leben, Menschen, die ihre eigene Work-Life-Balance bereits gefunden haben und interviewt sie. „Ich freue mich nicht nur auf die Konzerte und das Wandern, ich freue mich vor allem auf die Begegnungen und Gespräche mit entspannten oder gestressten Menschen und auf die Geschichten von denen, die bereits ein entschleunigtes Leben führen“, erklärt sie. Aus diesen Erfahrungen könnten alle lernen. Jeder und jede habe es selbst in der Hand, das eigenen Stresslevel runterzuschalten. Wie, das könne man bei ihren Workshopkonzerten und online erfahren.

Die Veranstaltung am 28. Januar in Bad Düben findet in den Räumlichkeiten des Naturparkhauses statt. Beginn ist um 18 Uhr, Eintritt auf Spendenbasis.

Von LVZ