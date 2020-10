Wann öffnet Bad Dübens Museum wieder für Besucher?

Bad Düben

Die Ansprüche, die Bad Dübens Museums-Chefin Yvette Steuer jüngst an die Neugestaltung des Landschaftsmuseums gesetzt hat, sind hoch: „Wir wollen das beste Heimatmuseum in Europa in einer Stadt mit der Größenordnung wie Bad Düben werden.“ Die Aussage mag bei manchen ein ungläubiges Schmunzeln hervorrufen, Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) nimmt sie ernst: „Ich kann mir gut vorstellen, dass das bei der Erzählweise, die wir durch das Museum führen wollen, funktioniert.“ Kostengünstig ist solch ein Projekt nicht: 500 000 Euro wurden für die Ausstellung veranschlagt, 45 Prozent davon tragen Freistaat und Kulturraum. 150 000 Euro für Restaurierungskosten zahlt die Stadt. „Was den Eigenanteil anbelangt, ist das damit eines der teuersten Projekte, das wir im freiwilligen Bereich umsetzen“, so Münster.

Letzte Fragen sind jetzt ausgeräumt

Das Leipziger Büro Exposition Ebersbach, Museografie & Ausstellungsgestaltung hatte zusammen mit dem Museum das Konzept entworfen und soll es nun umsetzen. In der September-Sitzung meldete der Stadtrat noch Bedenken zu Angebotshöhe und Vertragsrecht sowie ausstehenden inhaltlichen Fragen an. Nach einer Beratung mit Thomas Ebersbach sind diese offenbar ausgeräumt, noch offene Details wurden im Vertrag verankert. Eröffnet werden sollte das Museum längst. Doch die Sanierung des Amtshauses erwies sich als kompliziert. März 2020, Ostern 2021 waren die zuletzt avisierten Termine, nun soll die Ausstellung zum 30. November 2021 fertig sein. Kathrin Kabelitz

Anzeige

Der Stadtrat tagt morgen 19 Uhr im Heide Spa. Themen u.a.: Jahresergebnisse Heide Spa GmbH & Co. KG, Kurbetriebsgesellschaft mbH, Heide Spa Hotel Geschäftsführung GmbH, Wohnungsbaugesellschaft, Remondis; Anschaffung HLF 20, Änderung Brandschutzbedarfsplan, B-Pläne Torgauer Straße sowie Fläche zwischen Mühlläufer und Waldstraße.

Von Kathrin Kabelitz