Wann wählt Laußig einen neuen Bürgermeister?

Laußig

Die Gemeinde Laußig wählt am 26. September eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Diesen Termin sowie einen möglichen zweiten Wahlgang am 17. Oktober hat der Gemeinderat jetzt bestätigt. Der erste Urnengang findet gleichzeitig zur Bundestagswahl statt. Somit sei lediglich ein Wahlbezirk zu bilden, ein Wählerverzeichnis auszustellen und ein Wahllokal pro Ort zu unterhalten. Mit dem 17. Oktober sei der zweite Termin so früh wie möglich gewählt worden, er fällt auf den ersten Sonntag der zweiwöchigen Herbstferien. An beiden Wahltagen ist Briefwahl möglich.

Sollte die Bundestagswahl wegen Corona verschoben werden, sei dies auch für die Laußiger Wahl möglich, so Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Der 63-Jährige ist bisher der einzige, der Ambitionen geäußert hat, sich erneut zu stellen. „Die Signale stehen auf Grün“, sagte er kürzlich in einem LVZ-Interview. Der Authausener führt die Gemeinde seit 2007.

Diskussionen um Vorsitz des Wahlausschusses

Bei der Besetzung des Gemeindewahlausschusses sorgte die Personalie Kathleen Schöbe als Vorsitzende für Diskussionen, weil der Name offenbar noch nicht weiter bekannt ist. Lothar Schneider klärte auf: Kathleen Schöbe ist neu in der Gemeindeverwaltung und soll künftig die Stelle der Finanzbediensteten/Kämmerin besetzen, wenn die langjährige Kämmerin Sabine Paatzsch in Rente geht. Derzeit übernehme sie Aufgaben im inneren Dienst. In puncto Wahl könne sie von erfahrenen Kollegen lernen.

Manfred Otto, CDU-Gemeinderat und Vize-Bürgermeister, reichte diese Begründung nicht. Er habe nichts gegen die Besetzung des Ausschusses, wolle auch Kathleen Schöbe nicht zu nahe treten. Er verstehe aber nicht, warum sie unbedingt den Vorsitz übernehmen muss: „Erfahrung kann man auch sammeln, wenn man nicht den Vorsitz hat, beispielsweise als Besitzerin.“ Bei vorherigen Wahlen habe es in Laußig schließlich immer mal kleine Reibungspunkte gegeben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ämterverteilung wurde intern besprochen

Die Ämterverteilung sei intern zwischen den Kollegen so abgesprochen und mit dem Kommunalamt abgestimmt worden, sagte Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos): „Ich habe das nicht bestimmt.“ Schneider ließ sich deutlich anmerken, dass er die aufgekommene Diskussion nicht nachvollziehen könne. Kathleen Schöbe übernehme mit den Finanzen schließlich ein für die Gemeinde wichtiges Aufgabenfeld, sie habe ausreichend Mitarbeiter um sich, die auch in puncto Wahl über einen jahrelangen Erfahrungsschatz verfügten.

Ausschuss-Besetzung steht nun fest

Letztlich stimmte der Rat mit vier Enthaltungen und einer Nein-Stimme zu. Demnach gehören dem Ausschuss neben Kathleen Schöbe als Vorsitzende ihr Vize Jens Krause, die Besitzerinnen Evelin Scholz und Katrin Jonack sowie die Vize-Beisitzerinnen Evelin Scholz und Solveig Sonneson an.

Von Kathrin Kabelitz