Wann wird Bad Dübens Muldebrücke gesperrt?

Bad Düben

Dass die Muldebrücke in Bad Düben in diesem Jahr noch einmal wegen Bauarbeiten gesperrt werden muss, steht fest. Weiter offen aber ist ein konkreter Termin. Der ist derzeit auch aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr nicht zu erfahren. „Einen konkreten Bau-Termin können wir aufgrund aktuell laufender Abstimmungen mit dem Auftragnehmer noch nicht benennen. Dazu zählen auch der technische Umfang und damit die Dauer“, teilte eine Sprecherin mit. Nicht unwahrscheinlich aus heutiger Sicht sei, „den zeitnahen Bau während der Sommerferien anzustreben.“ Absehbar sei aber, dass die Maßnahme wieder eine Vollsperrung erfordere. Eine etwa gleiche Baudauer werde angestrebt.

Vor Ostern war die B 2 in Bad Düben für vier Tage gesperrt

In der Woche vor Ostern war die Brücke für vier Tage gesperrt. Auf den Muldevorlandbrücken wurde unter anderem auf einer Länge von 340 Metern die verschlissene Fahrbahndecke erneuert. Allerdings haben verschiedene Ursachen dazu geführt, dass in den Bereichen der Übergangskonstruktionen die erforderliche Ebenheit nicht erreicht wurde – dies muss nun noch beseitigt werden.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umleitung bedeutet rund 30 Kilometer für Pendler

Die Muldebrücke der Bundesstraße 2 in Bad Düben gilt als wichtige Verbindung für Pendler, die aus den Ortschaften der Dübener Heide in Richtung Leipzig und zurück wollen. Ist sie gesperrt, müssen Autofahrer eine rund 30 Kilometer lange Umleitung über Löbnitz und Pouch in Kauf oder den ebenso zeitaufwendigen Weg über Eilenburg nehmen.

Von ka